USV Dienersdorf in Bestform - zum Abschied den Meister besiegt

Der SV Dienersdorf RB Loidl gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 4:2 gegen USV St. Lorenzen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Dienersdorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatte USV St. Lorenzen die Heimmannschaft im Herbst mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt. Nunmehr ist das Team von Trainer Andreas Cividino seit Wochen in bester Form und das bekam auch der Aufsteiger zu spüren.

Dienersdorf feierte den Abschluss in chicen Vizemeister-Trikots und zählt in der nächsten Saison zum Kreis der Meister-Aspiranten

Heimbastion verteidigt - Dienersdorf gewinnt alle Spiele zu Hause !

Es waren wieder einmal reichlich Zuschauer bei diesem Match, kein Wunder - es traf ja der Tabellenzweite auf den Meister. Georg Schantl brachte Dienersdorf in der 29. Minute in Front. Kevin Wiedner versenkte den Ball in der 38. Minute im Netz von USV Dienersdorf RB Loidl. Zur Pause stand ein 1:1 Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Markus Schweighofer stellte die Weichen für USV Dienersdorf auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. St. Lorenze hatte sich aber schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Wiedner den Ausgleich (54.).

Justin Rosenberger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Dienersdorf ein (67.). Matthias Feichtinger erhöhte für USV Dienersdorf RB Loidl auf 4:2 (78.). Unter dem Strich verbuchte USV Dienersdorf gegen USV St. Lorenzen einen 4:2-Sieg - Dies bedeutet, dass der USV Dienersdorf in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen hat. Eine Tatsache, die man im Fußball nur selten findet.

Der Saisonrückblick

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für Dienersdorf. Die sehr gute Platzierung hinter dem Meister aus St.Lorenzen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. Man bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass USV Dienersdorf unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 71:36 dasteht. Im gesamten Saisonverlauf holte Dienersdorf 16 Siege und ein Remis und musste nur fünf Niederlagen hinnehmen. Gegen den SV Dienersdorf RB Loidl fanden die Gegner lange kein Mittel mehr. Ganze fünf Siege in Folge sammelte USV Dienersdorf zum Saisonabschluss. Man spielte eine großartige Saison und wird in Kürze schon in der nächsten Spielzeit zum absoluten Favoritenkreis für den Aufstieg zählen.

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt USV St. Lorenzen einen Aufstiegsplatz ein und wirkt kommende Saison eine Etage höher mit. Der Gast stellte in dieser Saison die beste Hintermannschaft der 1. Klasse Ost A und kassierte lediglich 23 Gegentreffer. Für St. Lorenzen lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 17 Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen eindrucksvoll belegt. Man ist Meister und startet in der nächsten Saison in der Gebietsliga, wo man auch definitiv hingehört.

1. Klasse Ost A: USV Dienersdorf RB Loidl – USV St. Lorenzen/W, 4:2 (1:1)

78 Matthias Feichtinger 4:2

67 Justin Rosenberger 3:2

54 Kevin Wiedner 2:2

53 Markus Schweighofer 2:1

38 Kevin Wiedner 1:1

29 Georg Schantl 1:0

Aufstellungen: Dienersdorf: Andreas Käfer, Lukas Berner, Justin Rosenberger, Patrick Hammer, Markus Schweighofer, Mag. Christoph Hammer, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl, Martin Stranzl, Patrick Gutmann, Stefan Jagerhofer



Ersatzspieler: Kevin Schwarz, Sebastian Kröpfl, Andreas Gußmack, Andreas Mauerbauer, Tobias Loidl, Matthias Feichtinger



Trainer: Andreas Cividino St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Borna Rezo, Matej Debeljak, Philipp Tauchner, Gerhard Schützenhöfer (K), Andreas Schuh, Michael Kapfer, Markus Hofer, Thomas Hofer, Kevin Wiedner, Jan Glatz



Ersatzspieler: Kevin Stögerer, Martin Kaiser, Christoph Tromayer, Lukas Stögerer, Philipp Spitzer



Trainer: Dietmar Prenner

Bericht Florian Kober

