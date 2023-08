Miesenbach und Buch zeigen eine hektische und spannende Partie

Details Samstag, 12. August 2023 12:40

Ein spannendes Spiel lieferten UFC Miesenbach und SV Buch/St. Magdalena zum Saisonauftakt, das 3:2 endete. Dabei sah es lange Zeit nach einem deutlichen Heimsieg aus. Am Ende wurde es zum Saisonauftakt hektisch und noch richtig spannend.

Miesenbach führt nach sieben Minuten mit 2:0

Beide Teams starteten extrem offensiv in die neue Saison und boten den Zuschauern gute Unterhaltung am Freitagabende. Miesenbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Davor hätten die Gäste aber schon durchwegs in Führung gehen können, jedoch zeigte Keeper Gaulhofer seine Klasse als er die Chance von Hammerl zunichte machte.

Tor, Toor, Tooor für UFC Miesenbach zum 1:0 im Konter nach der Ecke schiebt die Nr.7 Pötz den Ball am Gästegoalie vorbei Julian Spörk, Ticker-Reporter

Der Treffer von Florian Schneeflock aus der siebten Minute bedeutete vor den 150 Fans fortan eine deutliche 2:0 Führung zugunsten des Gastgebers mit einem unhaltbaren Weitschuss. Buch mühte sich nun das Spiel zu gestalten, die Gastgeber standen jedoch konsequent und verwalteten die Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern und Schiedsrichter Nicusor schickte die beiden Teams in die Kabine.

Am Ende wurde es noch richtig knapp

Rene Paunger brachte UFC Miesenbach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (70.). Hier war alles entschieden, dachte man zumindest. Die Schlussphase wurde jedoch richtig turbulent.

Lus Hammerl verkürzte für Buch/St. Magdalena später in der 82. Minute auf 1:3. Das Spiel war nun extrem hektisch und es gab einen Elfmeter für die Gäste. Dominic Kirchsteiger nahm sich den Ball und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (86.).

Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte SV Buch/St. Magdalena verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam Buch am Ende nicht mehr.

Die nächsten Aufgaben für beide Teams

UFC Miesenbach gibt am Samstag seine Visitenkarte bei der Reserve von TUS Greinbach ab. Buch/St. Magdalena tritt am Sonntag bei USV RB Gaugl Hofkirchen an.

1. Klasse Ost A: UFC Miesenbach – SV Buch/St. Magdalena, 3:2 (2:0)

86 Dominic Kirchsteiger 3:2

82 Lukas Hammerl 3:1

70 Rene Paunger 3:0

7 Florian Schneeflock 2:0

5 Daniel Poetz 1:0

Aufstellungen: Miesenbach: Martin Gaulhofer, Christoph Zink, Markus Friess, Matthias Mayerhofer, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Florian Schneeflock (K), Lorenz Hofbauer, Lukas Reitbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Markus Sorger, Manuel Posch, Armin Goldgruber, Georg Schneeflock, Manuel Kerschenbauer



Trainer: Emanuel Höller , BEd

Buch/St.Magdalena: David Lehsner, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K)



Ersatzspieler: Elias Mauerhofer, Stephan Nöhrer, Jürgen Brünner, Michael Matejka, Sven Laglbauer, Maximilian Prem



Trainer: Philipp Prem Bericht Florian Kober

