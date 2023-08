USV Eichberg holt sich Watsche ab - Neudau gewinnt mit 4:0

Details Sonntag, 20. August 2023 15:58

SV Putz Möbel Neudau entschied das Match gegen USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg mit 4:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Zum Saisonauftakt hatte Neudau letzte Woche in Dienersdorf mit 5:2 verloren. Nach dieser Runde ist die Tordifferenz wieder positiv.

Rajmund Nemeth zeigte wieder einmal seine Klasse in der Offensive und machte mit dem 3:0 alles klar

Keine zwanzig Minuten gespielt und Neudau führte 2:0

Die Gastgeber legten zumindet was das Tore erzielen in der Partie gleich ordentlich und so stellte David Drozdik schon in der Anfangsphase das 1:0 im zweiten Versuch sicher (9.). Henri Gashi nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 19. Minute das Leder per Kopf zum 2:0 ins Netz. So richtig in Schwung kam das Team von Trainer Janos Glemba in dieser Partie noch nicht, aber man war vor dem Tor effektiv.

Dafür sollte man im Hochsommer und bei einer komfortablen Führung auch Verständnis haben. Zwei Mal trafen die tapferen Gäste nun Aluminium - der Anschlusstreffer gelang nicht.

Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Manfred Tieber nicht und so ging es mit der Führung von SV Putz Möbel Neudau in die Kabine.

Nach einer Stunde erst der erste gefährliche Torschuss der Gäste

Neudau hatte in diesem Spiel alles im Griff - aber war das wirklich so? Irgendwie lag der Anschlusstreffer der Eichberger in der Luft, aber er kam nicht. Für das 3:0 von SV Neudau sorgte Rajmund Nemeth, der in Minute 73 zur Stelle war. Gashi besorgte nur eine Minute später schließlich den vierten Treffer für SV Putz Möbel Neudau (74.). Jetzt war das Spiel endgültig entschieden. Zu erwähnen ist die überragende Leistung von Michael Heger, der überall am Platz zu finden war und an drei Toren beteiligt war.

Schlussendlich verbuchte SV Neudau gegen USV Eichberg einen überzeugenden 4:0-Heimerfolg, der nie gefährdet war.

So steht es um die beiden Teams nach zwei Runden

SV Putz Möbel Neudau reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. SV Neudau rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem dritten Platz, was sich aber schon am Sonntagabend vermutlich ändern wird.

Eichberg schloss die abgelaufene Spielzeit auf dem siebten Rang mit 33 Punkten ab. Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der Gast aktuell eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg im Mittelfeld der Tabelle.

SV Putz Möbel Neudau ist am Samstag auf Stippvisite bei UFC Miesenbach. Für USV Eichberg geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 02.09.2023 bei der Zweitvertretung von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg gastiert.

Aufstellungen:

SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Christoph Himmler, Laszlo Ernecz, Jan Ifkowitsch, David Drozdik, Michael Heger (K), Henri Gashi, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl, Martin Schalk, Julian Schlaffer



Ersatzspieler: Florian Koch, Istvan Ernecz, Marcel Himmler, Oliver Pieber



Trainer: Janos Glemba USV Wirtschaft Eichberg: Manuel Feichtinger, Robert Mugitsch, Daniel Primas, Maximilian Putz, Patrik Kocsis, Idris Turan, Leotrim Avdyli, Murat Erdogan, Daniel Koller (K), Philipp Josef Lechner, Christoph Kröpfl



Ersatzspieler: Wilfried Wiedner, Zsolt Balogh, Blend Selimi, Mehmet Karakus, Kevin Hammerl, Benjamin Zsifkovits



Trainer: Zsolt Balogh Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Putz Möbel Neudau – USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, 4:0 (2:0)

74 Henri Gashi 4:0

73 Rajmund Nemeth 3:0

19 Henri Gashi 2:0

9 David Drozdik 1:0

