Greinbach Reserve holt Sieg bei hart umkämpftem Spiel gegen Miesenbach

Details Sonntag, 20. August 2023 22:22

Die Zweitvertretung von TUS Greinbach kam am Samstag zu einem 3:2-Erfolg gegen UFC Miesenbach. Erst in der 75.Minute war der Sieg unter Dachn und Fach, obwohl man bereits nach einer guten halben Stunde mit 2:0 führte.

Vier Tore im ersten Spielabschnitt

In den ersten Minuten kamen beide Teams schon zu guten Möglichkeiten, das erste Tor fiel dann nach einer guten Viertelstunde. Vladislav Dorogan brachte TUS Greinbach II in der 17. Spielminute in Führung

Tor, Toor, Tooor für TUS Greinbach II zum 1:0. Tor des Jahres durch den eigentlichen Tormann Vladislav Dorogan. Perfekt ins rechte Kreuzeck ML19, Ticker-Reporter

.Markus Reiterer beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers per Kopf über die Linie (34.). Wenige Minuten später verkürzte Miesenbach auf 1:2 mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (37.).

Rene Paunger glich nur wenig später für den Gast aus mit einem Schuss ins lange Eck (39.). Binnen zwei Minuten hatten die Miesenbacher einen deutlichen Rückstand aufgeholt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Entscheidung in der 75.Minute

Dass TUS Greinbach II in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andreas Gruber, der in der 75. Minute zur Stelle war und mit einen Treffer ins kurze Eck erzielte. Als Schiedsrichter Netzl die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte TUS Greinbach II die drei Zähler unter Dach und Fach.

So geht es für die beiden Teams in der nächsten Woche weiter

Für TUS Greinbach II endete die vorherige Saison mit 40 Punkten auf dem vierten Platz. TUS Greinbach II hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. Miesenbach hat ebenso einen Sieg und eben diese Niederlage auf dem Papier stehen.

Am kommenden Sonntag trifft TUS Greinbach II auf SV Buch/St. Magdalena, Miesenbach spielt tags zuvor gegen SV Putz Möbel Neudau.

Aufstellungen:

Greinbach: Maximilian Zöttl, Alexander Ertl, Markus Reiterer, Christian Voit, Gábor Simonfalvi, Maximilian Grabner, Matyas Varga, Matthias Gleichweit, Andreas Gruber (K), Tobias Fuchs, Vladislav Dorogan



Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Murtaza Bahman, Mag. Michael Noll



Trainer: Herfried Sabitzer

Miesenbach: Martin Gaulhofer, Christoph Zink, Matthias Mayerhofer, Daniel Pötz, Rene Paunger, Manuel Posch, Florian Schneeflock (K), Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Lukas Reitbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Kenan Yavuzay, Michael Schwarz, Armin Goldgruber, Manuel Kerschenbauer, Stefan Sorger



Trainer: Emanuel Höller Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: TUS Greinbach II – UFC Miesenbach, 3:2 (2:2)

75 Andreas Gruber 3:2

39 Rene Paunger 2:2

37 Daniel Poetz 2:1

34 Markus Reiterer 2:0

17 Vladislav Dorogan 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.