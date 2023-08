Kirchsteiger macht für Buch/St.Magdalena alles klar!

Details Montag, 21. August 2023 21:16

SV Buch/St. Magdalena fügte USV RB Gaugl Hofkirchen am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. Für die Gäste war es zugleich der erste Sieg in der neuen Saison.

Für das erste Tor sorgte Roland Nemeth. In der 22. Minute traf der Spieler von Buch/St. Magdalena aus kurzer Distanz ins Schwarze. In der 30. Minute erzielte der Gast das 2:0 nach einem mustergültig vorgetragenen schnellen Konter.

Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Peter Horvath mit dem 1:2 für USV Hofkirchen zur Stelle (42.). Es Zur Pause war Buch/St. Magd. im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung bei tropischen Temperaturen vor gut hundert Zuschauern.

Kirchsteiger behält am Punkt die Nerven und macht alles klar

Nun wogte das Spiel hin und her. Es gab auf beiden Seiten Chancen und es wurde um jeden Zentimeter in der Hitze gekämpft. Schiedsrichter Jankovic gab nach einem Handspiel im heimischen Strafraum einen Elfmeter. In der 72. Minute brachte Dominic Kirchsteiger den Ball mit diesem Penalty sicher im Netz von Hofkirchen unter.

Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von SV Buch/St. Magdalena.

So geht es mit den beiden Teams in der nächsten Runde weiter

Die 26 Punkte, die USV RB Gaugl Hofkirchen in der vergangenen Saison holte, reichten zum Abschluss der Spielzeit für den achten Platz aus. Mit drei Punkten auf der Habenseite stehen die Gastgeber derzeit auf dem elften Rang. Dies ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht von viel Aussagekraft geprägt.

Buch/St. Magdalena will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Das Team von Trainer Philipp Prem hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. Man machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

USV Hofkirchen tritt kommenden Freitag, um 20:15 Uhr, bei der Reserve von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau an. Zwei Tage später empfängt Buch/St. Magdalena die Zweitvertretung von TUS Greinbach.

Aufstellungen:

Hofkirchen: Simon Csecsinovits, Florian Rasinger, Mark Nemeth, Jonathan Hanfstingl, Kevin Stuhlhofer, Elias Prasch, Peter Horvath, Daniel Reiterer, Paul Josef Janser, Rene Strahlhofer (K), Nick Bauditz



Ersatzspieler: Alnes Velija, Marvin Koch, Manuel Lederer, Michael Fink, Istvan Papp, Florian Strahlhofer



Trainer: Stefan Lechner

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Luka Brzin, Marijan Vukovic, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem



Ersatzspieler: Julian Keller, Elias Mauerhofer, Stephan Nöhrer, Michael Matejka, Sven Laglbauer



Trainer: Philipp Prem Bericht Florian Kober Foto SV Buch

1. Klasse Ost A: USV RB Gaugl Hofkirchen – SV Buch/St. Magdalena, 1:3 (1:2)

72 Dominic Kirchsteiger 1:3

42 Peter Horvath 1:2

30 Marcel Koelbl 0:2

22 Roland Nemeth 0:1

