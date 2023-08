6:2 für Vornholz - ein Ergebnis wie beim Tennis gegen Dechantskirchen II

Details Samstag, 26. August 2023 23:52

Bei USC Vornholz gab es für die Zweitvertretung von SG Dechantskirchen nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:6. Die Zuschauer sahen somit bei hochsommerlichen Temperaturen eine unterhaltsame Partie mit dem deutlich besseren Ende für den Gastgeber aus Vornholz.

Vornholz ist mit zwei Siegen in den ersten drei Spielen in die Saison gestartet - es gibt Grund zu feiern

Zur Pause führte der Gstgeber mit 2:1 und dies nach einem frühen Rückstand

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Hofer sein Team in der siebten Minute. Alen Csizmadia schockte Dechantskirchen II und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Vornholz (14./28.). Zunächst traf er per Elfmeter, das zweite Tor per Kopf.

Tor, Toor, Tooor für USC Vornholz zum 1:1 Alen souverän durch Elfmeter Jonas Arzberger, Ticker-Reporter

Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte USC Vornholz einen knappen Vorsprung herausgespielt.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann richtig deutlich

Für das 3:1 und 4:1 war Dominik Holzer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (52./61.) - zunächst schob er lässig an Bastian-Christoph Prenner den Ball vorbei, das 4:1 traf er per Flugkopfball. Die Gäste gaben bei brütender Hitze aber noch nicht auf.

Mit dem zweiten Treffer von Hofer rückte SG Dechantskirchen II wieder ein wenig an Vornholz heran (67.). Für den nächsten Erfolgsmoment von USC Vornholz sorgte Csizmadia (70.), ehe Jakob Alois Schwengerer das 6:2 markierte (89.). Zwischendurch vergaben die Gastgeber noch einen Elfmeter.

Am Ende kam Vornholz gegen Dechantskirchen II zu einem verdienten Sieg - so heiß es Punkt, Satz, Sieg und 6:2!

So steht es um die beiden Teams und so geht es nächste Woche weiter

Bei USC Vornholz präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer bisher wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Die Gastgeber reklamieren mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Vornholz rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt am Samstagabend nun auf dem sechsten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von USC Vornholz.

SG Dechantskirchen II bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Einen klassischen Fehlstart legte SG Dechantskirchen II hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nächster Prüfstein für Vornholz ist auf gegnerischer Anlage die Reserve von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau (Samstag, 19:15 Uhr). Tags zuvor misst sich Dechantskirchen II mit UFC Wenigzell-Waldbach II (18:00 Uhr).

Vornholz: Stefan Petz - Lukas Hinterleitner, Daniel Szakacs, Noel Hirzabauer - Martin Haas, Christian Glatz, Daniel Kager - Dominik Holzer (K), Lukas Holzer, Markus Kaiser, Alen Csizmadia



Ersatzspieler: Kevin Weber, Jakob Alois Schwengerer, Thomas Putz, Julian Gremsl, Nico Leinweber, Matthias Holzer



Trainer: Roland Lechner

Dechantskirchen: Bastian-Christoph Prenner, Thomas Höller, Dominik Putz, Marco Glatz, Simon Fellinger, Thomas Zinggl, Gabriel Maierhofer, Patrick Hofer, Andreas Wels, Manuel Weghofer (K), Matthias Kaltenbacher



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Alexander Fellinger, Alexander Zinggl , Simon Pfleger, Gregor Ringhofer



Trainer: Dominik Putz Bericht florian Kober

1. Klasse Ost A: USC Vornholz – SG Dechantskirchen II, 6:2 (2:1)

89 Jakob Alois Schwengerer 6:2

70 Alen Csizmadia 5:2

67 Patrick Hofer 4:2

61 Dominik Holzer 4:1

52 Dominik Holzer 3:1

28 Alen Csizmadia 2:1

14 Alen Csizmadia 1:1

7 Patrick Hofer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.