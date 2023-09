TuS Vorau II besiegt im Derby Vornholz deutlich

Details Sonntag, 03. September 2023 17:32

Die Reserve von TuS Vorau erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen Vornholz. Die Mannschaften trafen in einem spannungsgeladenen Duell aufeinander, das die Erwartungen der Fans bei Weitem übertraf. Sechs Tore, davon allerdings eben fün auf der Seite der Gastgeber, sprechen eine deutliche Sprache.

300 Zuschauer wohnten diesem Derby bei

Vor über 300 enthusiastischen Zuschauern erlebte die Tribüne in Vorau am Wochenende ein Derby mit einem eindeutigen Sieger.

Von Beginn an war spürbar, dass es in diesem Spiel um mehr ging als nur um drei Punkte. Die Rivalität zwischen den beiden Teams, die sich über die Jahre entwickelt hat, verlieh diesem Derby eine ganz besondere Note. Die Frage, welches Team dieses Aufeinandertreffen für sich entscheiden würde, lag in der Luft.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als USC Vornholz in der 1. Minute einen Freistoß erhielt. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 7. Minute brachte TuS Spitzer Engineering Vorau II den Ball gefährlich in den Strafraum und eine Ecke folgte. Die Spannung war förmlich greifbar. Nach 21 Minuten fiel das erste Tor: Stefan Holzer eröffnete den Torreigen. Zehn Minuten später erhöhte Marcus Scherbichler dann schon auf 2:0.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und erzielten durch ein Eigentor den Anschlusstreffer. Dieses Missgeschick machte dann Thomas Ebner Sekunden vor dem Pausenpfiff mit dem 3:1 wett. Die erste Halbzeit endete mit einem 3:1-Vorsprung für TuS Vorau II.

Nach der Pause wurde es deutlich - 5:1 war dann der Endstand

In der zweiten Halbzeit ging es genauso intensiv weiter. USC Vornholz versuchte, den Rückstand aufzuholen, während TuS Spitzer Engineering Vorau II die Führung verteidigte und sogar ausbaute. Das Publikum sah nicht nur packende Zweikämpfe, sondern auch einige strittige Schiedsrichterentscheidungen, die für hitzige Diskussionen sorgten.

Am Ende triumphierte TuS Spitzer Engineering Vorau II mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg.

Das Heimteam zeigte mit diesem Ergebnis die hervorragende Jugendarbeit im Verein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: TuS Vorau II freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen steht USC Vornholz momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte USC Vornholz bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft TuS Vorau II auf die Zweitvertretung von UFC Wenigzell-Waldbach, Vornholz spielt am selben Tag gegen USV RB Gaugl Hofkirchen.

TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II: David Haspl, Mathias Karner, Joachim Feiner, Kilian Markus Schöngrundner, Christian Schneeberger, Raphael Heiling, Stefan Holzer (K), Felix Teichert, Thomas Ebner, Marcus Scherbichler, Jannik Haas



Ersatzspieler: Daniel Koller, Max Lechner, Dominik Hauswirtshofer, Felix Haberler, Simon David Gruber, Mathias Kager



Trainer: Marcus Scherbichler

Vornholz: Stefan Petz - Peter Doma, Lukas Hinterleitner, Bernd Haberler, Daniel Szakacs - Martin Haas, Christian Glatz, Daniel Kager - Dominik Holzer (K), Lukas Holzer, Alen Csizmadia



Ersatzspieler: Moritz Reiterer, Thomas Putz, Jakob Alois Schwengerer, Matthias Holzer, Markus Kaiser, Noel Hirzabauer



Trainer: Roland Lechner Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II – USC Vornholz, 5:1 (3:1)

90 Christian Schneeberger 5:1

71 Christian Schneeberger 4:1

45 Thomas Ebner 3:1

39 Eigentor durch David Haspl 2:1

32 Marcus Scherbichler 2:0

21 Stefan Holzer 1:0

