Hammerl glänzt als dreifacher Torschütze - nächster Sieg für Buch

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 18:37

Die Reserve von UFC Wenigzell-Waldbach konnte Buch/St. Magdalena nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Buch/St. Magdalena ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen UFC Wenigzell-Waldbach II einen klaren Erfolg.

Hammerl bringt die Gäste mit 2:0 in Führung

Ein Doppelpack brachte SV Buch/St. Magdalena in eine komfortable Position: Lukas Hammerl war gleich zweimal zur Stelle (3./28.). Zunächst mit einem Kopfball, dann nach Vorlage von Kirchsteiger. Nun hatten die Gäste drei gute Möglichkeiten, scheiterten jedoch an Keeper Jürgen Brünner.

Bis der Unparteiische Manfred Tieber den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Tag der offenen Tür in der zweiten Halbzeit - Prem Truppe Mannschaft der Stunde

Maximilian Prem ließ den Anhang von Buch/St. Magdalena unter den 120 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Das Tor entstand aus einem Konter - zuvor hatten die Gäste die Stange getroffen.

Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Hammerl bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (57.).

Tor, Toor, Tooor für SV Buch/St. Magdalena zum 4:0 durch Hattrick Hammerl!!!! Foul an Prem Maxi, Freistoß kommt in den 5er der Gäste, vom Gästegoalie fehlt wie gewohnt jede Spur, es folgt ein wenig Herumgestocher und Hammerl beendet das Ganze mit dem 4:0 Julian Spörk, Ticker-Reporter

Die Gastgeber schraubten das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. UFC Wenigzell-Waldbach II versenkte die Kugel nach einer Verwirrung in der Abwehr der Gastgeber in der 82. Minute zum 1:5. Kurz vor Ultimo war noch Stefan Schafferhofer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (87.).

Spannend, Spannend in der 1. Klasse Ost A!!! 4 Teams haben den Herbstmeister selbst in der Hand! Julian Spörk, Ticker-Reporter

Letzten Endes ging SV Buch/St. Magdalena im Duell mit UFC Wenigzell-Waldbach II als Sieger hervor.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit dem souveränen Sieg gegen UFC Wenigzell-Waldbach II festigte Buch/St. Magdalena die vierte Tabellenposition. Mit 38 geschossenen Toren gehört Buc offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost A. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Buch/St. Magdalena. Mit vier Siegen in Folge ist man so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

UFC Wenigzell-Waldbach II rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab.

Nächster Prüfstein für SV Buch/St. Magdalena ist USV Dienersdorf RB Loidl (Samstag, 19:00 Uhr). UFC Wenigzell-Waldbach II misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von TUS Greinbach (14:00 Uhr).

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Roland Nemeth, Jakob Schöngrundner, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem



Ersatzspieler: Felix Sommer, Jakob Schweighofer, Julian Keller, Stephan Nöhrer, Kevin Buswald, Krisztian Kottan



Trainer: Philipp Prem

UFC Wenigzell-Waldbach II: Fabian Rother, Dominik Lueger, Lukas Berger, Jakob Sommersguter, Akram Ibrahim, Johannes Hofer (K), Bruno Skaro, Mihael Sasko, Alexander Zisser-Pfeifer, Lorenz Sommersguter-Maierhofer, Stefan Schafferhofer



Ersatzspieler: Matthias Ochabauer, Michael Hofer, Lukas Vinzenz Pötz



Trainer: Johannes Hofer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – UFC Wenigzell-Waldbach II, 5:2 (2:0)

87 Stefan Schafferhofer 5:2

82 Bruno Skaro 5:1

79 Stephan Noehrer 5:0

57 Lukas Hammerl 4:0

55 Maximilian Prem 3:0

28 Lukas Hammerl 2:0

3 Lukas Hammerl 1:0

