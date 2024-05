USV Dienersdorf sichert sich knappen Sieg gegen UFC Wenigzell-Waldbach II

Details Montag, 06. Mai 2024 00:49

Bei herrlichen 25 Grad in Dienersdorf lieferten sich der USV Dienersdorf RB Loidl und die UFC Wenigzell-Waldbach II ein packendes Match, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. In einem Spiel, das Spannung, Dramatik und eine Achterbahn der Gefühle bot, setzte sich letztendlich der USV Dienersdorf mit einem knappen 3:2 durch. Bereits von Anfang an signalisierten beide Teams, dass sie gewillt waren, alles für den Sieg zu geben. Zunächst führte der Gastgeber - am Ende wurde es brisant und sehr spannend.

Drei Punkte eingefahren - man feiert den Heimsieg

Frühe Führung und kontinuierlicher Druck

Die erste Halbzeit dominierte der USV Dienersdorf mit einer beeindruckenden Leistung. Bereits in der 26. Minute ging Dienersdorf durch ein Kopfballtor von Patrick Hammer in Führung, was den Beginn einer Reihe von Chancen für das Heimteam markierte. Obwohl das Spiel zunächst ausgeglichen wirkte, zeigte Dienersdorf schnell, dass sie das Spielgeschehen kontrollieren wollten. Man sah guten Spielzüge von Dienersdorf, während Wenigzell trotz vereinzelter Chancen keinen Weg durch die starke Verteidigung der Heimmannschaft fand.

Spannende zweite Halbzeit und dramatisches Finale

Andreas Schweighofer erhöhte zunächst in der 48. Minute auf 2:0 für Dienersdorf, was die Hoffnungen auf einen klaren Heimsieg weiter nährte.

UFC Wenigzell-Waldbach II kam scheinbar trotzdem mit neuer Energie aus der Kabine und zeigte, dass sie noch nicht aufgegeben hatten. Antonio Pavic erzielte in der 64. Minute durch einen Freistoß das 2:1 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel.

Nur wenige Minuten später glich Bruno Skaro in der 71. Minute zum 2:2 aus, was die Spannung auf den Höhepunkt trieb. Beide Mannschaften schienen nun auf den Siegtreffer aus zu sein, wobei Dienersdorf in der Schlussphase des Spiels einen Elfmeter zugesprochen bekam. Patrick Gutmann verwandelte diesen in der 87. Minute zum entscheidenden 3:2 für Dienersdorf. Trotz des späten Treffers gab Wenigzell nicht auf, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen, was das Spiel zu einem dramatischen und emotionalen Ende brachte.

Der Sieg von USV Dienersdorf war ein Ergebnis harter Arbeit, taktischer Finesse und der Fähigkeit, in entscheidenden Momenten kühlen Kopf zu bewahren. Die Spieler und Fans von Dienersdorf können stolz auf eine Leistung sein, die zeigt, dass sie auch unter Druck bestehen können. UFC Wenigzell-Waldbach II hingegen bewies trotz der Niederlage großen Kampfgeist und stand trotz der Aufholjagd ohne Punkte da.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Dienersdorf : UFC Wenigzell-Waldbach II - 3:2 (1:0)

87 Patrick Gutmann 3:2

71 Bruno Skaro 2:2

64 Antonio Pavic 2:1

48 Andreas Schweighofer 2:0

26 Patrick Hammer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.