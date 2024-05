Buch gewinnt in Vorau - Vorauer Keeper Koller überragend!

Details Sonntag, 12. Mai 2024 12:18

Im spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Ost A trafen TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II und SV Buch/St. Magdalena aufeinander. Trotz eines frühen Führungstores von Vorau II drehte Buch/St. Magdalena das Spiel und sicherte sich mit einem 3:1-Sieg wichtige Punkte in der 22. Runde. Der Partie wohnte auch amatzka.at bei, zahlreiche Fotos finden Sie auf unserer Facebook Seite - ligaportal.steiermark.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Halbzeit - Buch ist eine Macht in der Liga

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität, als Thomas Ebner von TuS Vorau II in der 15. Minute mit einem spektakulären Tor aus 40 Metern den Torhüter überhob und das 1:0 erzielte.

Torschuss von Hammerl im Fünfer. Torhüter pariert sehr stark. JackBeauty, Ticker-Reporter

Buch/St. Magdalena reagierte schnell und intensivierte den Druck, was in der 42. Minute zum Ausgleich führte. Lukas Hammerl nutzte eine perfekt getimte Flanke und köpfte den Ball mit einem Lupfer über den Torhüter von Vorau II, was den Halbzeitstand von 1:1 festlegte.

Mit Spielschluss hatte Buch alles klar gemacht - 3:1

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten beide Teams das Tempo. Vorau II hatte einige Chancen, konnte jedoch den entscheidenden Durchbruch nicht erzielen. In der 53. Minute war es erneut Krisztian Kottan von Buch/St. Magdalena, der nach einer Glanzparade des Torhüters von Vorau II zur Stelle war und zum 2:1 einschob.

Die Spannung stieg weiter, als Jakob Schweighofer von Buch/St. Magdalena in der 59. Minute die rote Karte erhielt, nunmehr hatte der Favorit einen Mann weniger auf dem Platz.

Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte Buch/St. Magdalena, dass man nicht ohne Grund in der Tabelle oben platziert ist.. Krisztian Kottan bewies in der 83. Minute erneut seinen Torinstinkt, als er nach einem Eckball und einer Unordnung in der Verteidigung von Vorau II das entscheidende 3:1 erzielte. Dieses Tor versetzte dem Kampfgeist von Vorau II einen schweren Schlag, und das Spiel neigte sich dem Ende zu.

Hammerl mit einem Strahl aus 25m. WIESO SPIELT DER GOALIE NED 1ER?! JackBeauty, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein Buch/St. Magdalena, das trotz Unterzahl die Kontrolle behielt, während Vorau II trotz Bemühungen keine Antwort auf die effektive Spielweise des Gegners finden konnte. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1 für Buch/St. Magdalena, was dien Willen des Teams unter Beweis stellte.

Das Spiel wurde nach 94 Minuten abgepfiffen und hinterließ eine Atmosphäre der Anerkennung für die Leistung von Buch/St. Magdalena, die wohl praktisch für jede Mannschaft in der Liga eine Nummer zu groß sind. TuS Vorau II wird weiterhin aus dieser Niederlage lernen und sich auf die kommenden Spiele vorbereiten, um zurück in die Erfolgsspur zu finden - die junge Mannschaft hat alle Ansätze.

Bester Spieler - Daniel Koller TuS Vorau

Aufstellungen:



TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II: Daniel Koller - Marcel Gruber, Raphael Heiling, Florian Narnhofer, Felix Haberler - Kilian Markus Schöngrundner, Thomas Ebner, Dominik Hauswirtshofer (K), Stefan Holzer, Jan-Peter Schöngrundner - Simon David Gruber

Ersatzspieler: Andreas Hofer, Felix Steinbauer, Marcus Scherbichler

Trainer: Marcus Scherbichler

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem, Krisztian Kottan

Ersatzspieler: Stefan Altmann, Julian Keller, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Marijan Vukovic, Michael Matejka

Trainer: Philipp Prem

Bericht Florian Kober

Foto: Amatzka.at

1. Klasse Ost A: TuS Vorau II : Buch/St. Magd. - 1:3 (1:1)

83 Krisztian Kottan 1:3

53 Krisztian Kottan 1:2

42 Lukas Hammerl 1:1

15 Thomas Ebner 1:0

