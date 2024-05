Derby vor über 300 Zuschauern: USV Dienersdorf überrollt USV Hofkirchen

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:35

In einer beeindruckenden Demonstration ihrer Offensivkraft setzte sich der USV Dienersdorf in der 22. Runde der 1. Klasse Ost A mit einem klaren 6:1 gegen den USV Hofkirchen durch. Das Spiel, das keine Zweifel an der Überlegenheit der Gäste ließ, bot eine Vielzahl spektakulärer Tore. Dienersdorf ist somit weiterhin voll dabei im Rennen um den Aufstieg.

Zur Pause führt der Gast vor über 300 Zuschauern mit 3:0

Der Auftakt des Spiels war geprägt von der Entschlossenheit des USV Dienersdorf, das Spielgeschehen frühzeitig zu dominieren. Schon in der 15. Minute eröffnete Stefan Jagerhofer den Torreigen mit einem präzisen Schuss, nachdem er einen Abpraller nach einem Einwurf direkt verwertete. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest des Spiels an, bei dem Dienersdorf kontinuierlich Druck ausübte und die Abwehr der Heimmannschaft herausforderte.

Die Gäste bauten ihre Führung in der 29. Minute weiter aus, als Patrick Gutmann nach einem Freistoß im Nachsetzen erfolgreich war. Nur wenige Minuten später, in der 42. Minute, zirkelte Gerhard Schreiner den Ball aus 20 Metern direkt ins Kreuzeck, das den Halbzeitstand auf 0:3 festsetzte.

Am Ende steht ein sattes 6:1 im Derby - Aufstieg weiterhin als Ziel

Es waren wenige Minute nach der Pause gespielt, als Dienersdorf schon auf 4:0 erhöhte.

Tor, Toor, Tooor für USV Dienersdorf RB Loidl zum 0:4 - Jagerhofer nimmt den Ball im spitzen Winkel Volley 7 Meter vorm Tor. Tormann Chancenlos! MS0, Ticker-Reporter

Nun schien USV Hofkirchen kurzzeitig aufzubegehren, als Balint Miklos Edelenyi in der 57. Minute den Ball nach einem Gerangel im Strafraum über die Linie drückte und somit auf 1:4 verkürzte. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell zunichtegemacht, denn Justin Rosenberger zeigte in der 63. Minute seine Qualitäten, indem er nach einem Abpraller zum 1:5 traf. Den Schlusspunkt setzte Georg Schantl in der 81. Minute mit einem spektakulären Volley, der das 1:6 und somit den Endstand markierte.

Das Spiel endete mit einem überzeugenden 6:1 für den USV Dienersdorf, der damit seine Ambitionen in der Liga eindrucksvoll unter Beweis stellte und den 2. Platz hinter Buch festigte.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Gäste zeigten eine dominante Leistung über die gesamte Spieldauer und ließen dem USV Hofkirchen kaum Chancen, ins Spiel zurückzufinden. Während die Dienersdorfer ihren Siegeszug fortsetzen, muss Hofkirchen sich von dieser Niederlage erholen und auf die kommenden Spiele konzentrieren.

Dienersdorf empfängt in der nächsten Woche Eichberg - Hofkirchen ist rin Schönegg zu Gast.

Aufstellungen:

Hofkirchen: Simon Csecsinovits, Florian Rasinger, Tamas Vert, Jonathan Hanfstingl, Alnes Velija, Balint Miklos Edelenyi, Manuel Lederer, Peter Horvath, Michael Fink, Rene Strahlhofer (K), Nick Bauditz

Ersatzspieler: Florian Strahlhofer, Tobias Baronigg, Elias Prasch, Marc-Andre Pesenhofer

Trainer: Stefan Lechner

Dienersdorf: Andreas Käfer, Gerhard Schreiner, Justin Rosenberger, Patrick Hammer, Markus Schweighofer, Christoph Hammer, Matthias Feichtinger, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl, Patrick Gutmann, Stefan Jagerhofer

Ersatzspieler: Roland Hirt, Sebastian Kröpfl, Lukas Berner, Lorenz Leander Jäkel, Tobias Loidl, Valdet Neziroski

Trainer: Mag. Christoph Hammer

1. Klasse Ost A: Hofkirchen : Dienersdorf - 1:6 (0:3)

81 Georg Schantl 1:6

63 Justin Rosenberger 1:5

57 Balint Miklos Edelenyi 1:4

51 Stefan Jagerhofer 0:4

42 Gerhard Schreiner 0:3

29 Patrick Gutmann 0:2

15 Stefan Jagerhofer 0:1

