Knappe Entscheidung: Dechantskirchen bezwingt Greinbach - Chancen auf beiden Seiten

In einer knappen Partie der 22. Runde in der 1. Klasse Ost A sicherte sich die SG Dechantskirchen II einen knappen 2:1 Sieg gegen TUS Greinbach II. Trotz dominanter Phasen der Gäste und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, war es ein Spiel, das erst in den letzten Minuten entschieden war. Beide Teams setzten ihre Akzente - ein Team gewann - "so sit Fußball" könnte man sagen.

Ein hart umkämpftes Match, von Beginn an zahlreiche Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als beide Teams ihre Absichten klarmachten, früh in Führung zu gehen. Dechantskirchen II, die das Spiel dringend gewinnen mussten, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, eröffneten die Partie energisch.

Ein früher Freistoß von Fabian Salmhofer in der 20. Minute, der fast ins Tor ging, zeigte, dass die Hausherren es ernst meinten. Doch auch Greinbach II zeigte sich von seiner starken Seite, mit einem beeindruckenden Lupfer von Maximilian Grabner in der 38. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte.

Super Lupfer von Grabner Maxi über den Tormann. Es fehlt nur ein halber Meter auf die Führung. ML19, Ticker-Reporter

Der Wendepunkt des Spiels kam kurz vor der Halbzeitpause. In der 42. Minute erzielte Fabian Salmhofer das 1:0 für Dechantskirchen II durch einen sicher verwandelten Elfmeter, nachdem ein Strafstoß gepfiffen wurde. Mit diesem knappen Vorsprung gingen die Hausherren in die Halbzeit.

Spannung bis zum Schluss - Chancen auf beiden Seiten, knapper Sieg

Nach der Pause erhöhte Greinbach II den Druck, konnte jedoch ihre Chancen nicht nutzen. Dechantskirchen II verteidigte geschickt und wartete auf Konterchancen.

Super Lochpass von Glatz auf Ringhofer, aber der Abschluss geht zwei Meter am langen Eck vorbei. ML19, Ticker-Reporter

In der 78. Minute nutzte Simon Pfleger, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, eine dieser Gelegenheiten und erhöhte auf 2:0. Doch Greinbach II gab nicht auf und antwortete schnell durch ein Tor von Christoph Sommer in der 84. Minute, was das Spiel wieder offen machte - nun stand es 2:1.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Greinbach II alles, um den Ausgleich zu erzielen, stieß jedoch immer wieder auf eine gut organisierte Abwehr der Hausherren. Simon Pfleger hatte in der 90. Minute noch die Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, scheiterte jedoch am gegnerischen Torwart.

Fazit des Spiels

Trotz einer beeindruckenden kämpferischen Leistung und mehreren hochkarätigen Chancen gelang es den Gästen nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Mit dem Schlusspfiff sicherte sich Dechantskirchen II einen wichtigen Sieg, der in dieser hart umkämpften Partie bis zur letzten Minute auf Messers Schneide stand.

Am Ende waren es die effektive Chancenverwertung und die defensive Stärke der Gastegber, die ihnen halfen, die drei Punkte zu Hause zu behalten, trotz eines Spiels, das auch jeden anderen Ausgang hätte nehmen können.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Dechantskirchen II : TUS Greinbach II - 2:1 (1:0)

84 Christoph Sommer 2:1

78 Simon Pfleger 2:0

42 Fabian Salmhofer 1:0

