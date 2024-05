Greinbach II dominiert Vorau II in einer klaren zweiten Halbzeit

Details Samstag, 18. Mai 2024 13:53

Am Spieltag der 1. Klasse Ost A erlebten die Zuschauer eine eindrucksvolle Vorstellung von TUS Greinbach II, die TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II mit einem klaren 5:0 besiegten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams ihre Momente hatten, drehte Greinbach II in der zweiten Halbzeit richtig auf und ließ den Hausherren keine Chance.

Erste Halbzeit: Ein ausgeglichenes Spiel ohne Tore

Der Beginn des Spiels war von taktischer Disziplin geprägt. Beide Mannschaften versuchten, über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen, jedoch ohne den entscheidenden Abschluss zu finden. Die Gäste aus Greinbach zeigten dabei mehr Ballbesitz, konnten jedoch die kompakte Defensive von Vorau nicht überwinden. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Vorau in der 17. Minute, als Schöngrundner aus 10 Metern zum Schuss kam, doch der Greinbacher Torhüter Emad Hashemizadeh reagierte glänzend. Auch Greinbach hatte durch Grabner und Yaroslav Möglichkeiten, doch der Vorauer Keeper Sebastian Rainer Langer war jeweils zur Stelle.

Zweite Halbzeit: Greinbach II dreht auf

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Greinbach II. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Maxi Grabner das 1:0, nachdem er einen defensiven Fehler von Vorau ausnutzte. Nur zwei Minuten später, in der 49. Minute, baute Grabner nach einem herrlichen Lochpass von Yaroslav die Führung aus. Mit diesem Doppelschlag schien der Widerstand von Vorau gebrochen zu sein.

In der 75. Minute erhöhte der eingewechselte Tobias Fuchs vom Elfmeterpunkt zum 3:0, nachdem ein Handspiel im Strafraum geahndet wurde. Fuchs war sofort wieder im Geschehen, als er in der 81. Minute Kilian Hirtreiter mit einem perfekten Pass bediente, der alleine vor dem Torhüter die Nerven behielt und zum 4:0 einschob. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit war es erneut Fuchs, der mit einem präzisen Schuss ins lange Eck den Endstand von 5:0 herstellte.

Die Dominanz von TUS Greinbach II in der zweiten Halbzeit war beeindruckend. Die effiziente Chancenverwertung und die spielerische Überlegenheit ließen Vorau keine Chance, ins Spiel zurückzufinden. Die zweite Mannschaft von Greinbach zeigte eine geschlossene Teamleistung und konnte nach einer schwachen Vorwoche ein starkes Comeback feiern.

Das Spiel endete schließlich nach einer Minute Nachspielzeit, in der Vorau trotz des Rückstands weiterhin um jeden Ball kämpfte, jedoch das Ruder längst nicht mehr herumreißen konnte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter ML19 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.