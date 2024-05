SV Neudau dominiert Dechantskirchen II mit einem eindrucksvollen 6:0-Sieg

Details Samstag, 18. Mai 2024 17:46

In einer beeindruckenden Vorstellung hat der SV Neudau in der 23. Runde der 1. Klasse Ost A Dechantskirchen II mit einem klaren 6:0 besiegt. Das Spiel, das auf dem Heimplatz von SV Neudau stattfand, zeigte eine dominierende Leistung des Heimteams, die das Spielgeschehen von Beginn an kontrollierten und mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg legten.

Der Herbstmeister überrolte die Gäste förmlich mit einem 6:0

Heger eröffnet den Torreigen, zur Pause steht es 2:0

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als SV Neudau gleich in der ersten Spielminute den Anstoß machte. Die frühe Offensive zahlte sich aus, als Michael Heger in der 13. Minute das erste Tor schoss. Nach einer starken Vorarbeit durch das Mittelfeld erzielte Heger mit einem beeindruckenden Abschluss das 1:0. Nur wenige Minuten später folgte der zweite Streich durch Raijmund Nemeth, der nach einem herrlichen Alleingang in der 19. Minute das 2:0 markierte, indem er den Ball flach ins lange Eck schob.

Tor, Toor, Tooor für SV Putz Möbel Neudau zum 2:0 Raijmund Nemeth mit einem herrlichen Alleingang und schließt flach ins lange Eck ab Schutti, Ticker-Reporter

Während Dechantskirchen II versuchte, ins Spiel zu finden, blieb SV Neudau druckvoll und erarbeitete sich weitere Chancen. Ein spannender Moment für Neudau ergab sich in der 23. Minute, als ein starker Schuss von Gashi vom Tormann von Dechantskirchen II gerade noch zur Ecke abgewehrt wurde. Trotz weiterer Versuche blieb es bis zur Halbzeit beim Stand von 2:0.

Zweite Halbzeit: Neudau setzt sich durch und gewinnt mit 6:0

Nach der Pause kam Neudau unverändert motiviert zurück auf das Spielfeld. In der 56. Minute erweiterte Marcel Himmler die Führung auf 3:0. Sein Tor, erzielt durch einen präzisen Abschluss, zeigte die fortwährende Überlegenheit von Neudau. Kurz darauf erhöhte Martin Schalk in der 62. Minute auf 4:0, nachdem er sich im Strafraum durchsetzen konnte und den Ball unhaltbar ins Netz beförderte - davor vergab der Gastgeber eine weitere Möglichkeit durch einen verschossenenen Elfmeter.

Die Talfahrt für Dechantskirchen II setzte sich fort, als David in der 66. Minute das 5:0 erzielte. Sein Tor war das Resultat einer kontinuierlichen Offensive von Neudau, die kaum Gegenwehr von den Gästen erfuhr. Der endgültige Schlusspunkt wurde von Raijmund Nemeth in der 85. Minute gesetzt, der seinen zweiten Treffer des Abends zum 6:0-Endstand verwandelte.

Das Spiel endete mit einem triumphalen 6:0 für SV Neudau. Mit diesem Ergebnis zeigte der Gastgeber eine beeindruckende Teamleistung, die den Gegner in allen Belangen übertraf.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Neudau : Dechantskirchen II - 6:0 (2:0)

88 Rajmund Nemeth 6:0

68 David Drozdik 5:0

62 Martin Schalk 4:0

57 Marcel Himmler 3:0

17 Rajmund Nemeth 2:0

12 Michael Heger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.