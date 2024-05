Deutlicher Sieg für UFC Miesenbach gegen junges UFC Wenigzell-Waldbach II - Team

Details Sonntag, 19. Mai 2024 12:41

In einer eindrucksvollen Vorstellung besiegte UFC Miesenbach das Team von UFC Wenigzell-Waldbach II mit einem klaren 6:0. Das Spiel, welches in der 23. Runde der 1. Klasse Ost A stattfand, zeigte von Anfang an, wer das Spielfeld dominierte. UFC Miesenbach nutzte effektiv seine Chancen und ließ dem Gegner keine Möglichkeit, ins Spiel zu finden.

Vor dem Spiel gab es eine Matchballspende - sechs mal flog er in das Netz des Gegners

Frühe Führung und konsequente Leistung - 2:0 zur Pause

Die erste Halbzeit begann dynamisch. Nach dem Anpfiff fielen trotz Chancen zunächst keine Tore. Es dauerte bis Daniel Pötz in der 34. Minute das 1:0 für UFC Miesenbach erzielte, während viele noch auf das Tor warteten.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, baute Stefan Brandtner nach einem Foulspiel, das einen Elfmeter nach sich zog, die Führung auf 2:0 aus.

Tor, Toor, Tooor für UFC Miesenbach zum 2:0 Brandtner verwandelt den Elfer Sami Pöllabauer, Ticker-Reporter

Dieses Tor setzte bereits früh ein deutliches Zeichen für die Überlegenheit von UFC Miesenbach.

Ein Torregen in der Schlussphase - am Ende steht ein 6:0

Ohne nachzulassen, ging Miesenbach in der zweiten Halbzeit weiter voran. Daniel Pötz erhöhte in der 52. Minute nach einem Fehler in der Defensive des Gegners auf 3:0. UFC Wenigzell-Waldbach II hatte Mühe, eine Antwort auf die offensive Kraft von Miesenbach zu finden, und die Situation verschärfte sich für sie in der 62. Minute, als ihr Torwart Lukas Pimeshofer wegen eines Foulspiels die Rote Karte sah. Den folgenden Elfmeter vergab Brandtner.

Rote Karte (UFC Wenigzell-Waldbach II) für: Torraub Goalie säbelt Max um Sami Pöllabauer, Ticker-Reporter

Michael Schwarz, der in der 67. Minute per Kopf nach einem Eckball das 4:0 erzielte, zeigte die Lufthoheit von UFC Miesenbach. Die Heimmannschaft ließ nicht locker und erzielte durch Stefan Brandtner in der 73. Minute das 5:0. Der Schlusspunkt wurde von Daniel Pötz gesetzt, der in der letzten regulären Spielminute das 6:0 markierte und damit einen perfekten Abend für UFC Miesenbach vollendete.

Die Überlegenheit von UFC Miesenbach war das gesamte Spiel über unübersehbar, und der Endstand von 6:0 spiegelte ihre Effizienz und Spielstärke wider. UFC Wenigzell-Waldbach II, das während des gesamten Spiels Schwierigkeiten hatte, in das Spiel zu finden, konnte nicht verhindern, dass die Heimmannschaft einen klaren und verdienten Sieg davontrug. UFC Miesenbach zeigte eine beeindruckende Teamleistung, die das Ergebnis und ihre 3. Position in der Liga festigt.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Miesenbach : UFC Wenigzell-Waldbach II - 6:0 (2:0)

90 Daniel Pötz 6:0

73 Stefan Brandtner 5:0

67 Michael Schwarz 4:0

52 Daniel Pötz 3:0

44 Stefan Brandtner 2:0

34 Daniel Pötz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.