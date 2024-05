SV Neudau überrollt USC Vornholz in torreichem Duell mit 7:2 - für den Gast ist die Saison beendet

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 13:42

Neudau war Herbstmeister - im Frühjahr lief es nicht mehr nach Plan - man arbeitet bereits an der nächsten Saison

In einem mitreißenden Spiel der 25. Runde der 1. Klasse Ost A setzte sich der SV Putz Möbel Neudau eindrucksvoll mit 7:2 gegen den USC Vornholz durch. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 4:1 und ließen in der zweiten Hälfte keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Besonders hervorgetan hat sich dabei David Drozdik, der gleich zweimal traf. Die Gäste aus Vornholz fanden kaum ein Mittel gegen die offensivstarken Neudauer.

Starker Beginn für SV Neudau - nach einer guten Viertelstunde stand es 3:0

Das Spiel war gerade angepfiffen, und SV Neudau legte sofort los - man zeigte sofort, dass man die drei Punkte am Ende einfahren wollte.

Bereits in der 13. Minute gelang Christian Glatz per Elfmeter der Führungstreffer zum 1:0. Das Heimteam setzte nach und Oliver Pieber erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Die Dominanz der Neudauer war in dieser Phase des Spiels überwältigend - die Führung war absolut gerechtfertigt.

Nur wenige Minuten später, in der 30. Minute, machte Alexander Heger das 3:0 für die Gastgeber. Die Fans des SV Neudau hatten allen Grund zum Jubeln, und das Team von Trainer Markus Hirner schien unaufhaltsam. In der 16. Minute war es erneut David Drozdik, der den Ball zum 4:0 ins Netz beförderte. Zu diesem Zeitpunkt war der USC Vornholz bereits deutlich unterlegen.

Doch die Gäste gaben sich nicht auf und kamen durch Christian Glatz per Kopf in der 17. Minute zum 4:1-Anschlusstreffer. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Vornholz, der jedoch nicht lange währte. Zur Halbzeit stand es somit 4:1 für die Heimmannschaft, und die Zuschauer konnten sich auf eine hoffentlich weiterhin torreiche zweite Hälfte freuen.

Neudau macht den Sack zu -am Ende sahen die Zuschauer neun Tore

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: mit einer Chance für SV Neudau. In der 46. Minute bot sich David Drozdik die Gelegenheit, doch der Ball ging knapp übers Tor. Ein erneuter Versuch, diesmal von Alen Csizmadia, verfehlte in der 48. Minute ebenfalls nur knapp das Ziel.

Die Neudauer Fans sorgten für Stimmung, und die Spieler auf dem Platz belohnten sie dafür. In der 59. Minute verpasste SV Neudau eine weitere Großchance, doch die Tore sollten noch kommen. Mit einem Tor in der durch Alen Csizmadia verkürzte der Gast kuzfristig auf 4:2 - USC Vornholz wechselte mehrfach aus, doch die erhoffte Wendung blieb aus - es hätte gegen die Gastgeber an diesem Abend auch nur ein Wunder Hilfe gebracht.

Der eingewechselte Patrick Kernbichler erhöhte in der 74. Minute per Weitschuss auf 5:2 , Henri Gashi erhöhte auf 6:2 und In der 87. Minute setzte David Drozdik mit seinem zweiten Tor des Abends nach einem perfekten Konter den Schlusspunkt zum 7:2.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 7:2-Erfolg für den SV Neudau. Die Zuschauer sahen eine eindrucksvolle Leistung des Heimteams, das sich an diesem Abend als klar überlegen erwies. USC Vornholz blieb trotz kämpferischer Leistung ohne Chance gegen die torhungrigen Neudauer.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Neudau ist im oberen Tabellendrittel auf dem 5. Tabellenplatz platziert - Vornholz mit 21 Punkten auf dem 10. Platz. Der Gastgeber reist nächste Woche zu Wenigzell/ Waldbach. Vornholz ist spielfrei und kann für die nächste Saison planen.

"Bis auf ein paar Minuten in der Mitte der zweiten Halbzeit war es ein sehr gutes Spiel, der 7:2 Endstand geht mehr als in Ordnung, bei etwas mehr Konzentration vor dem Tor wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. Somit sorgten wir in unserem letzten Heimspiel in dieser Saison für einen versöhnlichen Abschluss, das letzte Spiel in dieser Saison findet am Mittwoch um 19 Uhr 30 in Wenigzell statt." - Mitteilung des SV Neudau

Aufstellungen:

SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Christoph Himmler, Marcel Himmler, David Drozdik, Michael Heger (K), Eric Resch, Henri Gashi, Alexander Heger, Oliver Pieber, Martin Schalk, Julian Schlaffer

Ersatzspieler: Tobias Schuch, Jan Ifkowitsch, Patrick Günther Kernbichler, Dominik Vögl, Jakob Paul Schermann, David Knöbl

Trainer: Janos Glemba

Vornholz: Mark Nemeth - Peter Doma, Lukas Hinterleitner, Daniel Szakacs, Daniel Kager - Moritz Reiterer, Thomas Putz, Christian Glatz - Dominik Holzer (K), Markus Kaiser, Alen Csizmadia

Ersatzspieler: Julian Gremsl, Nico Leinweber, Matthias Holzer, Jakob Alois Schwengerer, Hannes Glössl

Trainer: Roland Lechner

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Neudau : Vornholz - 7:2 (4:1)

87 David Drozdik 7:2

78 Henri Gashi 6:2

74 Patrick Günther Kernbichler 5:2

70 Alen Csizmadia 4:2

30 Christian Glatz 4:1

28 Oliver Pieber 4:0

17 Alexander Heger 3:0

16 David Drozdik 2:0

13 Henri Gashi 1:0

