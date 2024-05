USV Hofkirchen setzt sich gegen Eichberg durch

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 20:15

In einer Begegnung der 24. Runde der 1. Klasse Ost A zwischen dem USV Hofkirchen und dem USV Eichberg konnte sich die Heimmannschaft am Feiertag nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer packenden zweiten Hälfte mit 4:2 durchsetzen. Bereits zur Pause lagen die Hausherren mit 3:0 in Führung, doch Eichberg gab sich nicht auf und kämpfte sich im Verlauf der zweiten Hälfte eindrucksvoll zurück ins Spiel. Letztlich sorgte ein weiteres Hofkirchener Tor für die Entscheidung in einem abwechslungsreichen Match.

Dominante Hausherren

Das Spiel begann energisch, und bereits in der 3. Minute hatte Hofkirchen die erste Chance, als Gästegoalie Manuel Feichtinger mit einer Fußabwehr klären musste. Die Gastgeber übten Druck aus und wurden in der 12. Minute belohnt. Ein Tor von Peter Horvath brachte die verdiente Führung 1:0. Nur vier Minuten später baute Hofkirchen die Führung aus. Nick Bauditz traf und erhöhte auf 2:0.

Die Heimischen blieben weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und nutzte die Verunsicherung der Gäste. In der 33. Minute war es schließlich Balint Edelyeni, der mit einem wunderschönen Heber über den herausstürmenden Torwart das 3:0 erzielte. Eichberg kam in dieser Phase nur selten vor das gegnerische Tor und hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden.

Eichberger Aufholjagd - Lederer macht Sack zu

Nach der Pause kam Eichberg besser ins Spiel und zeigte mehr Offensivaktionen. In der 57. Minute gelang Daniel Sarang der Anschlusstreffer zum 3:1, und nur wenige Minuten später verkürzte Christoph Kröpfl nach einem Stanglpass auf 3:2. Die Gäste schöpften Hoffnung und drängten auf den Ausgleich.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Ein Weitschuss der Gäste in der 73. Minute verfehlte das Gehäuse nur um Zentimeter. Hofkirchen blieb jedoch gefährlich und kam in der 75. Minute durch eine Riesenchance fast zum nächsten Treffer, doch der Ball ging knapp drüber. Schließlich war es Manuel Lederer, der mit einem gezielten Schuss das 4:2 erzielte und damit für die Entscheidung sorgte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Eichberg noch einmal alles, um das Blatt zu wenden. In der 90. Minute gab es eine Riesengelegenheit, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Zudem führte ein lautstark reklamiertes Handspiel nicht zu einem Elfmeter für Hofkirchen. Letztendlich konnte die Heimmannschaft ihren Vorsprung sicher verwalten und brachte den Sieg über die Zeit.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Erich Klug mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

