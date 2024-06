USV Dienersdorf triumphiert im Topspiel Buch/St. Magdalena und hat eine Hand am Meisterteller!

Am heutigen Sonntag stand im Zuge der 25. Runde in der 1. Klasse Ost A (STMK) das Schlagerspiel zwischen SV Buch/St. Magdalena und dem USV Dienersdorf auf dem Programm, in welchem die Gäste mit 4:1 die Oberhand behielten. Damit hat der neue Tabellenführer am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand, um den Aufstieg in die Gebietsliga dingfest zu machen.

Frühe Führung für Dienersdorf - packende Endphase in Abschnitt eins

Die Atmosphäre im Stadion vor 800 Zuschauern war von Anfang an elektrisierend. Nach dem Anpfiff setzte USV Dienersdorf RB Loidl direkt ein Zeichen. Bereits in der 9. Minute erzielte Christoph Leitenbauer das 0:1 für die Gäste. Ein langer Freistoß aus der eigenen Hälfte, der im Strafraum aufsprang, überlistete den heimischen Keeper von Buch/St. Magdalena und landete im Netz.

In den ersten 20 Minuten war das Spiel von vielen intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten geprägt. Besonders Buch/St. Magdalena zeigte sich kämpferisch und kam zu gefährlichen Szenen, doch Dienersdorf verteidigte geschickt und ließ wenig zu.

Buch/St. Magdalena ließ nicht locker und suchte weiterhin den Weg nach vorne. In der 31. Minute verpasste Jeitler knapp das Tor per Kopf nach einem Freistoß. Fünf Minuten später bekamen sie erneut einen Freistoß, der jedoch ebenfalls keinen Erfolg brachte.

In der 42. Minute gelang Buch/St. Magdalena schließlich der Ausgleich. Roland Németh erzielte per Kopf nach einer Ecke das 1:1. Doch die Freude währte nur kurz. Im direkten Gegenzug wurde Dienersdorf ein Elfmeter zugesprochen, den Patrick Hammer sicher verwandelte und die Gäste wieder in Führung brachte. Somit ging Dienersdorf mit einer 1:2-Führung in die Halbzeitpause.

Gäste entscheiden Schlager in Abschnitt zwei

In der zweiten Halbzeit war damit noch alles möglich. In der 49. Minute hatte Buch eine große Chance zum Ausgleich, doch ein Innenverteidiger der Gäste kratzte den Ball von der Linie. Die Gastgeber kämpften weiterhin, aber Dienersdorf verteidigte konsequent.

In der 56. Minute erhöhte Georg Schantl auf 1:3 für Dienersdorf. Nach einem schönen Solo im Sechzehner schob er den Ball durch die Beine des Keepers.

In der 82. Minute nutzte Andreas Schweighofer einen Fehler in der Bucher Hintermannschaft und erzielte das 1:4. Der Keeper konnte den ersten Schuss noch parieren, doch im Nachschuss war er chancenlos. Trotz einiger Bemühungen und einer Ecke in der 85. Minute konnte Buch nichts mehr ausrichten.

Nach 91 Minuten endete das Spiel mit einem 1:4-Sieg für USV Dienersdorf RB Loidl. Mit dieser beeindruckenden Leistung übernahm Dienersdorf die führende Position im Titelrennen und zeigte, dass sie zu den stärksten Mannschaften der Liga gehören. Den Sprung in die Gebietsliga kann man nun aus eigener Kraft Realität werden lassen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Spörk (1020 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Spörk mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.