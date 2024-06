Umkämpftes Duell zwischen UFC Miesenbach und USV Eichberg endet 2:2

Details Montag, 03. Juni 2024 18:27

In einem umkämpften Match der 25. Runde der 1. Klasse Ost A trennte sich der UFC Miesenbach vom USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung, und insbesondere in der zweiten Halbzeit gab es zahlreiche spannende Momente. Gernot Schwarz sicherte den Gastgebern kurz vor dem Ende das Unentschieden.

Miesenbach holte in der Saison 15 Siege und verteidigte den 3. Tabellenplatz

Mit einem 1:1 geht es in die Pause - es war alles offen

Das Spiel begann und wurde sofort intensiv. Schon in den ersten Minuten zeigten beide Teams, dass sie entschlossen waren, Punkte mitzunehmen. In der 19. Minute hatte Miesenbach die erste gute Chance, doch der Schuss wurde abgeblockt. Nur drei Minuten später folgte die nächste Gelegenheit für die Heimmannschaft, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 31. Minute vergab der UFC Miesenbach eine riesige Chance, als man den Ball über das Tor setzte. Das Team schien sich allmählich in eine überlegene Position zu bringen. Doch überraschend fiel das erste Tor für die Gäste: In der 35. Minute traf Christoph Kröpfl für den USV Eichberg zum 0:1.

Der UFC Miesenbach ließ sich davon jedoch nicht entmutigen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, konnte Daniel Pötz durch einen Freistoß zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Drama bis zum Schlusspfiff- 2:2 als Endstand

Nach dem Wiederanpfiff zeigten beide Mannschaften weiterhin viel Engagement. Doch es waren die Gäste, die in der 53. Minute erneut in Führung gingen. Erneut war es Christoph Kröpfl, der für den USV Eichberg zum 1:2 traf und damit sein zweites Tor im Spiel erzielte.

Der UFC Miesenbach steckte jedoch nicht auf und setzte die Gäste unter Druck. In der 67. Minute hatte das Heimteam eine dreifache Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Trotzdem zeigte sich Miesenbach viel Moral und drängte weiter auf den Ausgleich.

Die Dramatik des Spiels steigerte sich weiter, als in der 86. Minute schließlich Gernot Schwarz für Miesenbach den erlösenden Treffer zum 2:2 erzielte. Dieser späte Ausgleich sorgte für frenetischen Jubel bei den Heimfans und Spielern.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit gab es noch einige aufregende Szenen. Die Nachspielzeit wurde auf fünf Minuten festgelegt, und Miesenbach versuchte, den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen. Eine hundertprozentige Chance wurde jedoch nicht richtig getroffen, und so blieb es beim 2:2-Endstand.

Mit diesem Ergebnis endet ein spannendes und unterhaltsames Spiel, in dem beide Teams hart kämpften und sich letztlich die Punkte teilten. Die Zuschauer erlebten eine Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb und viele aufregende Momente bot.

Aufstellungen:

Miesenbach: Stefan Sorger, Christoph Zink, Markus Sorger, Daniel Pötz (K), Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Johannes Narnhofer, Christian Schweiger, Georg Schneeflock, Michael Schwarz, Stefan Brandtner

Ersatzspieler: Johann Buchegger, Gernot Schwarz, Manuel Posch, Florian Schneeflock, Armin Goldgruber, Lorenz Hofbauer

Trainer: Manfred Schickbichler

Eichberg: Eric Wiedner - Ismail Telci, Maximilian Putz, Benjamin Zsifkovits - Daniel Primas, Leotrim Avdyli, Blend Selimi, Daniel Koller (K) - Philipp Josef Lechner, Viktor Markus, Christoph Kröpfl

Ersatzspieler: Wilfried Wiedner, Robert Mugitsch, Stefan Hofstätter, Kevin Hammerl, Zsolt Balogh

Trainer: Zsolt Balogh

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Miesenbach : Eichberg - 2:2 (1:1)

86 Gernot Schwarz 2:2

53 Christoph Kröpfl 1:2

43 Daniel Pötz 1:1

35 Christoph Kröpfl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.