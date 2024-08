Dramatisches Unentschieden zwischen Anger II und SV Neudau

Details Sonntag, 18. August 2024 16:50

In einem mitreißenden Spiel zwischen Anger II und SV Neudau trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Während Anger II in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung aufbaute, kämpfte sich SV Neudau in der zweiten Hälfte zurück und sicherte sich einen Punkt. Das Match, das in der 1. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A stattfand, bot den Zuschauern eine spannende Partie mit vielen aufregenden Momenten.

Nach einem 0:2 einen Punkt geholt - Moral beweisen!

Blitzstart von Anger II - 2:0 nach 16 Minuten - Wilfling in Topform

Ein erster Abschlussversuch der Gäste endete in der 8. Minute mit einem Einwurf für Anger II. Doch die Defensive von Anger II zeigte eine starke Leistung. Tobias Wilfling parierte in der 11. Minute einen gefährlichen Schuss und hielt seine Mannschaft damit weiter auf Kurs.

Dann war es soweit, als Mario Holzerbauer in der 15. Minute das erste Tor für Anger II erzielte. Holzerbauer, der sich perfekt positionierte, ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und brachte seine Mannschaft früh in Führung.

Nur eine Minute später setzte Maximilian Gruber ein weiteres Ausrufezeichen, als er mit einem Traumtor aus 25 Metern ins Kreuzeck traf und auf 2:0 erhöhte. Die Fans von Anger II waren begeistert von dem furiosen Start ihrer Mannschaft.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit präsentierte sich SV Neudau nervös. Der Trainer der Gäste wirkte angespannt, als sein Team in der 35. Minute eine vielversprechende Freistoßvariante nicht erfolgreich abschließen konnte. Ein weiterer Freistoß landete nur in der Mauer, und so blieb es bei der komfortablen Führung von Anger II zur Halbzeitpause. So ging es in die Kabinen, nach der Pause zeigte Neudau seine Qualitäten.

Aufholjagd von SV Neudau - am Ende steht ein 2:2

Nach dem Seitenwechsel zeigte SV Neudau ein anderes Gesicht. In der 55. Minute gelang David Drozdik der Anschlusstreffer zum 2:1. Der Treffer brachte neuen Schwung in das Spiel der Gäste, und sie drängten nun auf den Ausgleich. Anger II geriet zunehmend unter Druck, doch ihr Torwart zeigte sich weiterhin stark und parierte einige gefährliche Schüsse.

Das Spiel wurde intensiver und hitziger. In der 71. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Henri Gashi sicher verwandelte und damit den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Anger II haderte mit der Entscheidung des Schiedsrichters, da sie sich selbst einen klaren Elfmeter in der 75. Minute gewünscht hätten. Die Emotionen kochten hoch, und es gab hitzige Diskussionen auf und neben dem Platz.

Trotz allem blieb Anger II kämpferisch. In den Schlussminuten parierte der heimische Keeper erneut stark und verhinderte weitere Treffer von SV Neudau. Auch auf der Ersatzbank wurde jeder Ballwechsel mitgefiebert.

Nach 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und es blieb beim 2:2-Unentschieden. Die Zuschauer erlebten eine spannende Partie mit vielen Höhepunkten und Emotionen. Besonders Torwart Wilfling und die Torschützen Holzerbauer und Gruber auf Seiten von Anger II sowie Drozdik und Gashi bei SV Neudau prägten das Spiel maßgeblich.

Statement SV Neudau: "Nach dem Schlusspfiff waren die Heimischen sicher glücklicher über diesen Punkt und wir etwas niedergeschlagen, aber wenn man bedenkt, dass wir nach 20 Minuten wie der sichere Verlierer aussahen und unsere Treffer eigentlich glücklich zustande kamen, dürfen wir mit diesem Punkt nicht unzufrieden sein, schließlich gelang uns dieses Remis auswärts gegen einen Gegner, der sicherlich im Laufe der Saison auf den vorderen Plätzen der Tabelle zu finden sein wird!"

Aufstellungen:

Anger: Tobias Wilfling, Markus Flicker, Lukas Heiling, Marius Riedler, Jan Straussberger, Maximilian Gruber, Gregor Raith, Stefan Sallegger, Mario Holzerbauer (K), Felix Kulmer, Jonas Kohl

Ersatzspieler: Manuel Driussi, Raphael Holzerbauer, Bernhard Kerschenbauer, Dominik Nistor, Florian Pirkopf

Trainer: Gerald Peinsipp

- SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Kevin Janisch, David Drozdik, Michael Heger (K), Henri Gashi, Szabolcs Kovacs, Alexander Heger, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl, Damir Grbovic, Oliver Pieber

Ersatzspieler: David Knöbl, Vladislav Stark, Nick Lebenbauer, Marco Resch, Florian Freiberger

Trainer: Janos Glemba Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Anger II : SV Neudau - 2:2 (2:0)

71 Henri Gashi 2:2

55 David Drozdik 2:1

16 Maximilian Gruber 2:0

15 Mario Holzerbauer 1:0

Details

