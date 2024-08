Ausgleich in der Nachspielzeit -St.Johann II und Dechantskirchen II trennen sich mit einem 2:2

Details Dienstag, 20. August 2024 19:00

Das Duell zwischen SG St.Johann.i.H. II und SG Dechantskirchen II endete mit einem packenden 2:2-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in der zweiten Hälfte deutlich an Fahrt auf. Die 120 Zuschauer sahen zwei späte Treffer, die das Spiel in eine dramatische Schlussphase verwandelten. Hier ist der Bericht zum Saisonauftakt.

Torflaute in der ersten Halbzeit - mit einem 0:0 geht es in die Kabinenen

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig ab, wobei erste Chancen nicht lange auf sich warten ließen. Bereits in der 6. Minute hatte SG St.Johann.i.H. II die erste große Gelegenheit. Nach einer schönen Kombination scheiterte Dietrich nach Vorlage von Kernbichler an der Stange. Die Gäste aus Dechantskirchen blieben davon unbeeindruckt und kreierten in der 13. Minute eine gefährliche Situation. Doch der Keeper von SG St.Johann.i.H. II, Christoph Goger, verhinderte mit einer Glanzparade den Rückstand, nachdem Fuchs aus fünf Metern am Torhüter scheiterte.

In der 26. Minute hatte Dechantskirchen erneut die Chance zur Führung, doch wieder konnte Goger sich auszeichnen und den Schuss entschärfen. Kurz vor der Halbzeit, in der 39. Minute, blieb Goger abermals der Retter für seine Mannschaft, als er gleich zweimal großartig parierte und eine Führung der Gäste verhinderte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, dank einer starken Leistung des Heimkeepers.

Vier Tore in der zweiten Halbzeit - Schlussakkord in der 93. Minute

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es dann nicht lange, bis das erste Tor des Spiels fiel. In der 56. Minute nutzte Marco Glatz eine Möglichkeit für Dechantskirchen und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. SG St.Johann.i.H. II zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte weiter um den Ausgleich.

Dieser gelang ihnen schließlich in der 70. Minute. Tobias Fuchs verwandelte einen Elfmeter souverän und stellte damit den 1:1-Ausgleich her. Doch die Freude bei den Gastgebern währte nicht lange, denn nur drei Minuten später schlug Marco Glatz erneut zu und erzielte seinen zweiten Treffer des Abends, womit Dechantskirchen wieder in Führung ging.

Die Schlussphase der Partie wurde dann noch einmal richtig spannend. SG St.Johann.i.H. II drängte auf den erneuten Ausgleich und wurde schließlich in der Nachspielzeit belohnt. In der 92. Minute trat Maurizio Dietrich zu einem direkten Freistoß an und versenkte den Ball zum 2:2-Endstand im Netz.

Somit endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem gerechten Unentschieden, wobei beide Mannschaften Phasen hatten, in denen sie das Spiel hätten entscheiden können. SG St.Johann.i.H. II und SG Dechantskirchen II trennten sich letztlich mit einem 2:2, was den intensiven Kampf und den spannenden Spielverlauf widerspiegelt.

Aufstellungen:

St. Johann/H.: Christoph Goger, Kevin Buswald, Marcel Gmeiner (K), Maurizio Dietrich, Dominik Kernbichler, Stefan Paar, Lukas Glößl, Manuel Allmer, Tobias Fuchs, Thomas Handler, Maximilian Resch

Ersatzspieler: Raphael Riegler, Arman Schützenhöfer, Sebastian Bruckner, Michael Müller

Trainer: Christoph Wukits

- Dechantskirchen: Marcel Gruber, Raphael Buchegger, Thomas Höller, David Kirschenhofer (K), Richard Putz, Matthias Kaltenbacher, Marco Glatz, Simon Fellinger, Julian Pfeffer, Gabriel Maierhofer, Thomas Karner

Ersatzspieler: Alexander Zinggl , Leon Kogler, Thomas Zinggl, Gregor Ringhofer, Manuel Weghofer

Trainer: Daniel Koller Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: SG St.Johann.i.H. II : Dechantskirchen II - 2:2 (0:0)

93 Maurizio Dietrich 2:2

73 Marco Glatz 1:2

70 Tobias Fuchs 1:1

56 Marco Glatz 0:1

