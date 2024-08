USV Hofkirchen und USC Vornholz trennen sich mit einem 2:2

Details Dienstag, 20. August 2024 19:26

Der Saisonauftakt in der 1. Klasse Süd/Ost A zwischen dem USV Hofkirchen und USC Vornholz endete mit einem umkämpften 2:2-Unentschieden. Trotz widriger Wetterbedingungen und einer Spielunterbrechung aufgrund eines Unwetters, boten beide Teams ein spannendes Spiel, das vor allem in den letzten 30 Minuten an Dramatik kaum zu überbieten war. Tamas Vert sicherte in der Nachspielzeit mit einem Treffer für Hofkirchen das Unentschieden und ließ die Fans jubeln.

Christian Moser (links) wurde in der Sommerpause als neuer Trainer in Hofkirchen vorgestellt.

Torlose erste Halbzeit - motiviert, aber noch ohne Erfolg

Das Spiel zwischen dem USV Hofkirchen und dem USC Vornholz begann mit viel Engagement von beiden Seiten. Die erste Halbzeit verlief jedoch torlos. Beide Mannschaften zeigten starke Defensivleistungen, sodass keine der zahlreichen Torchancen genutzt werden konnte. Die Zuschauer sahen ein intensives Mittelfeldgeplänkel, bei dem es keinem Team gelang, das Spiel klar zu dominieren.

Nach 45 Minuten ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Die Spieler beider Mannschaften wirkten motiviert und bereit, in der zweiten Halbzeit alles zu geben, um den ersten Sieg der Saison einzufahren.

Wetterkapriolen, Wasserflut und Torflut in der zweiten Halbzeit

Das Spiel wurde aufgrund eines plötzlich aufziehenden Unwetters unterbrochen. Diese Zwangspause dauerte etwa 30 Minuten, bevor das Spiel fortgesetzt werden konnte. Trotz der Unterbrechung verloren die Teams nicht ihren Schwung.

In der 63. Minute kam es dann zum ersten Tor des Spiels. Der USC Vornholz erhielt einen Elfmeter, den Marko Mamic sicher verwandelte. Mit diesem Treffer zum 0:1 setzte Vornholz ein Zeichen und brachte sich in eine vielversprechende Position. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn bereits eine Minute später schlug USV Hofkirchen zurück. Nick Bauditz erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1 und brachte damit die Heimmannschaft zurück ins Spiel.

Führung in der 78. Minute - Ausgleich in der Nachspielzeit

Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf und beide Teams drängten auf den Führungstreffer. In der 78. Minute erhielt USV Hofkirchen die große Chance zur Führung durch einen Elfmeter, doch dier eingewechselte Dominik Diabel scheiterte an Keeper Nemeth von USC Vornholz. Dieser hielt seine Mannschaft damit im Spiel und es blieb spannend.

Nur wenige Minuten später, in der 76. Minute, gelang Dominik Holzer der erneute Führungstreffer für USC Vornholz. Mit einem präzisen Schuss zum 1:2 setzte er die Gastgeber erneut unter Druck. Hofkirchen ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter um den Ausgleich.

In der 94. Minute erlöste Tamas Vert die Heimfans mit dem Treffer zum 2:2. Sein Tor in der Nachspielzeit sicherte USV Hofkirchen zumindest einen Punkt und verhinderte somit die Niederlage im ersten Saisonspiel. Der Schlusspfiff nach 96 Minuten besiegelte das gerechte Unentschieden in einem hart umkämpften Match.

Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten sich ein spannendes Duell, das den Zuschauern viele aufregende Momente bescherte. Das Unentschieden war ein ausgeglichenes Ergebnis für ein Spiel, das bis zur letzten Minute hart umkämpft war.

Aufstellungen:

Hofkirchen: Simon Csecsinovits, Florian Rasinger, Tamas Vert, Tobias Baronigg, Alnes Velija, Lukas Tuttner, Manuel Lederer, Peter Horvath, Paul Josef Janser, Rene Strahlhofer (K), Nick Bauditz

Ersatzspieler: Balint Miklos Edelenyi, Elias Prasch, Alexander Fuchs, Michael Fink, Florian Strahlhofer, Dominik Diabel

Trainer: Christian Moser

- Vornholz: Mark Nemeth - Peter Doma, Reinhard Sommersguter, Lukas Hinterleitner - Bernd Haberler, Daniel Szakacs, Thomas Putz, Christian Glatz - Dominik Holzer (K), Markus Kaiser, Marko Mamic

Ersatzspieler: Nico Leinweber, Noel Hirzabauer, Lukas Holzer, Michael Luegger, Markus Arzberger, Lorenz Gremsl

Trainer: Maximilian Gaugl Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Hofkirchen : Vornholz - 2:2 (0:0)

94 Tamas Vert 2:2

76 Dominik Holzer 1:2

64 Nick Bauditz 1:1

63 Marko Mamic 0:1

