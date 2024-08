UFC St. Jakob/W. / Festenburg und UFC Wenigzell-Waldbach II trennen sich mit einem Unentschieden

Details Dienstag, 20. August 2024 19:46

Der Auftakt zur neuen Saison in der 1. Klasse Süd/Ost A zwischen UFC St. Jakob/W. / Festenburg und UFC Wenigzell-Waldbach II endete mit einem spannenden 1:1-Unentschieden. In einem hart umkämpften Spiel gab es lange keine Tore zu sehen, bevor Manuel Doppelreiter und Lovre Petrovic für ihre Teams trafen. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und boten den Zuschauern einen unterhaltsamen Fußballabend.

Erste Halbzeit ohne Tore - mit einem 0:0 ging es in die Kabinen

Von Beginn an war das Spiel von hoher Intensität geprägt. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und lieferten sich ein körperbetontes Duell im Mittelfeld. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum Torchancen zu. UFC St. Jakob/W. / Festenburg versuchte, das Spiel durch schnelle Kombinationen zu kontrollieren, während UFC Wenigzell-Waldbach II auf Konter setzte.

Obwohl es einige vielversprechende Ansätze auf beiden Seiten gab, blieben klare Tormöglichkeiten Mangelware. Die Defensivreihen dominierten und verhinderten erfolgreich gefährliche Abschlüsse. So ging es nach 45 Minuten torlos in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Hälfte - am Ende teilt man sich die Punkte

Nach der Pause änderte sich das Bild. Beide Teams kamen entschlossen aus der Kabine und erhöhten den Druck. Die Gastgeber von UFC St. Jakob/W. / Festenburg waren es schließlich, die in der 52. Minute den ersten Treffer der Partie erzielten. Manuel Doppelreiter nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von UFC Wenigzell-Waldbach II und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Das Tor ´gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb.

Doch UFC Wenigzell-Waldbach II ließ sich nicht beeindrucken und drängte auf den Ausgleich. In der 75. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt. Lovre Petrovic zeigte seine Klasse und verwandelte eine Vorlage sicher zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel war wieder völlig offen und die Spannung stieg weiter.

In den letzten 15 Minuten versuchten beide Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Dennoch gelang es keinem Team mehr, den Ball im Netz unterzubringen. Die Abwehrreihen standen weiterhin sicher und ließen keine weiteren Tore zu.

Nach 90 intensiven Minuten endete das Spiel schließlich mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften können mit ihrer Leistung zufrieden sein und blicken zuversichtlich auf die kommenden Spiele der Saison.

Aufstellungen:

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Andreas Breitegger - Christof Wetzelberger, Filip Dudajek, Patrick Eichtinger, Marcus Scherbichler - Kilian Markus Schöngrundner, Manuel Doppelreiter, David Friesenbichler, David Meisterhofer - Nikola Trstenjak, Stefan Zink (K)

Ersatzspieler: Maximilian Pfleger, Sebastian Payerhofer, Markus Eichtinger, Hannes Zettl, Paul Anton Mayer

Trainer: Andreas Friesenbichler

- UFC Wenigzell-Waldbach II: Lukas Pimeshofer - Domagoj Geljic, Jakob Sommersguter, Dominik Lueger, Michael Hauswirtshofer (K) - Felix Haberler, Manuel Schöngrundner, Stefan Schafferhofer - Johannes Hofer, Lovre Petrovic, Michael Hofer

Ersatzspieler: Lukas Berger, Daniel Tanul, Jakob Kahlbacher, Florian Kahlbacher, Alexander Zisser-Pfeifer, Lukas Vinzenz Pötz

Trainer: Johannes Hofer Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: St. Jakob/W. / Festenburg : UFC Wenigzell-Waldbach II - 1:1 (0:0)

75 Lovre Petrovic 1:1

52 Manuel Doppelreiter 1:0

