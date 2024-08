TuS Vorau II bezwingt SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II mit 2:0

Details Dienstag, 20. August 2024 20:37

In einem spannenden Spiel der 1. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A trafen SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II und TuS Vorau II aufeinander. Die Gäste setzten sich mit einem verdienten 2:0-Sieg durch und zeigten von Beginn an eine starke Leistung. Florian Kolb war der Mann des Tages, indem er beide Tore für TuS Vorau II erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Starker Beginn von TuS Vorau II - Kolb mit Doppelpack vor der Pause

Bereits früh in der Partie gelang TuS Vorau II der erste Treffer. In der 11. Minute war es Florian Kolb, der den Ball ins Netz beförderte und sein Team damit in Führung brachte. SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II war bemüht, schnell zu antworten, konnte jedoch gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste keine klaren Torchancen herausspielen.

Die erste Halbzeit verlief insgesamt eher einseitig. TuS Vorau II dominierte das Spielgeschehen und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. Kurz vor der Halbzeitpause war es erneut Florian Kolb, der für das zweite Tor des Spiels sorgte. In der 45. Minute erzielte er das 0:2 und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Ausgangsposition für die zweite Halbzeit.

SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II findet keine Mittel

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II, das Spiel noch zu drehen. Doch die Gäste standen defensiv weiterhin sehr sicher und ließen nur wenige gefährliche Situationen zu. Trotz aller Bemühungen der Heimmannschaft gelang es ihnen nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen.

In der 56. Minute musste TuS Vorau II jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Lorenz Timo Reithofer erhielt die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Dies hätte SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II theoretisch in die Karten spielen können, doch die Überzahl konnte nicht in zählbare Ergebnisse umgemünzt werden.

Auch in den letzten Minuten des Spiels behielt TuS Vorau II die Kontrolle und verteidigte die Führung souverän. SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II war weiterhin bemüht, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der kompakten Abwehr der Gäste und deren gutem Torhüter.

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und TuS Vorau II konnte einen verdienten 2:0-Auswärtssieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine gute Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv, und verdiente sich die drei Punkte redlich. SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II wird hingegen seine Lehren aus dieser Partie ziehen und versuchen, in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.

1. Klasse Süd/Ost A: Schäffern/Pinggau-Friedberg II : TuS Vorau II - 0:2 (0:2)

45 Florian Kolb 0:2

11 Florian Kolb 0:1

