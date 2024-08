SG Dechantskirchen II dreht dank Kaltenbacher Dreierpack Spiel in Vorau

Das Duell zwischen TuS Vorau II und der SG Dechantskirchen II in der 1. Klasse Süd/Ost A endete mit einem packendenen 2:3 zugunsten der Gäste. Trotz einer dominanten ersten Halbzeit und einer 1:0-Führung von Vorau, schaffte es Dechantskirchen, das Spiel zu drehen und den Sieg zu erringen.

Pickl bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Mannschaften zeigten von Anfang an ihren Siegeswillen. Bereits in der 5. Minute fiel Dechantskirchens Marco Glatz durch seine präzisen Pässe auf. Vorau II ließ sich jedoch nicht beirren und setzte die Gäste unter Druck. In der 25. Minute verfehlte Florian Kolb das Tor nur knapp nach einer schönen Freistoßhereingabe von Kapitän Florian Narnhofer.

Die Bemühungen der Heimischen wurden schließlich in der 45. Minute belohnt. Nach einem starken Alleingang von Alexander Feiner und einem nachfolgenden Abschluss von Florian Kolb, den der gegnerische Torhüter nur ungenügend abwehren konnte, nutzte der junge Samuel Pickl die Gelegenheit und erzielte das 1:0 für die Heimelf.

Entscheidung in Minute 86

In der zweiten Halbzeit legte Dechantskirchen II einen Gang zu und drängte auf den Ausgleich. In der 50. Minute musste das Spiel aufgrund einer Verletzungsunterbrechung unterbrochen werden, doch die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. In der 66. Minute nutzte Dechantskirchen einen Fehleinwurf der Vorauer aus und erzielten durch Matthias Kaltenbacher den Ausgleich zum 1:1.

In der 79. Minute, ging Dechantskirchen II nach schwachem Vorauer Abwehrverhalten nach einer Ecke abermals durch Kaltenbacher mit 2:1 in Führung. Doch die Heimelf gab nicht auf. In der 84. Minute köpfte Florian Narnhofer nach einem Freistoß den Ball an die Stange, von wo das Leder vor die Füße von Alexander Feiner sprang. Dieser nutzte die Chance und glich zum 2:2 aus.

In der 86. Minute machte sich TuS Vorau das Leben selbst schwer, als der Torhüter den Ball schlecht abwehrte und Kaltenbacher aus 25 Metern den erneuten Führungstreffer zum 2:3 erzielte. Trotz aller Bemühungen gelang es TuS Vorau II nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende standen die Gäste aus Dechantskirchen als Sieger da, während Vorau trotz einer starken Leistung leer ausging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Karner (825 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Karner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.