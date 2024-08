SV Neudau und UFC Miesenbach trennen sich vor 150 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden

Details Samstag, 24. August 2024 07:02

In der Freitagabend-Partie trennten sich der SV Putz Möbel Neudau und der UFC Miesenbach mit einem 2:2-Unentschieden. Die Begegnung der 1. Klasse Süd/Ost A bot den über 150 Zuschauern spannende Momente und viele Tore. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an vollen Einsatz und sorgten dafür, dass das Spiel bis zur letzten Minute aufregend blieb.

Frühe Führung und schnelle Antwort - zur Pause steht ein 1:1

Bereits in den ersten Minuten der Partie zeichnete sich ab, dass die Zuschauer ein intensives Spiel erwarten konnten. Der SV Neudau ging früh in Führung, als Henri Gashi in der 7. Minute das erste Tor des Abends erzielte. Die Freude über die frühe Führung währte jedoch nur kurz. Bereits zwei Minuten später gelang es Michael Schwarz von UFC Miesenbach, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Damit war der temporeiche Beginn des Spiels perfekt und beide Teams waren sichtlich motiviert, weitere Treffer zu erzielen. Das Spiel war umkämpft und so zeigte Schiedsrichter Pachler sieben gelbe Karten - wirklich unfair war es jeoch zu keiner Zeit.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften Chancen herausspielten, aber vorerst nicht erfolgreich abschließen konnten. Die Abwehrreihen standen stabil und ließen nur wenige klare Möglichkeiten zu. So blieb es bis zur Halbzeit beim 1:1, was für den weiteren Verlauf der Partie einiges versprach.

Wechselhafte zweite Halbzeit und eine Punkteteilung zum Abpfiff

Nach dem Wiederanpfiff setzten beide Teams ihre Bemühungen fort, das Spiel für sich zu entscheiden. Es dauerte jedoch bis zur 59. Minute, ehe der nächste Treffer fiel. Daniel Pötz brachte den UFC Miesenbach mit einem präzisen Abschluss mit 2:1 in Führung. Dieser Treffer war ein Weckruf für den SV Neudau, der nun unter Druck stand, das Spiel wieder auszugleichen.

Der SV Neudau zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte verbissen weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 65. Minute belohnt, als Kevin Janisch den Ball im Tor der Gäste versenkte und damit den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Beide Mannschaften drängten nun auf den Siegtreffer, aber trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2.

Die Schlussphase der Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, doch letztlich gelang es keiner Mannschaft mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Als der Schlusspfiff ertönte, war das Ergebnis ein gerechtes Unentschieden, das den gezeigten Leistungen beider Teams entsprach.

Der SV Neudau und der UFC Miesenbach boten den Zuschauern ein spannendes Spiel, das durch Kampfgeist und Leidenschaft geprägt war.

Aufstellungen: SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Kevin Janisch, David Drozdik, Michael Heger (K), Henri Gashi, Szabolcs Kovacs, Alexander Heger, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl, Damir Grbovic, Oliver Pieber

Ersatzspieler: David Knöbl, Christoph Himmler, Vladislav Stark, Nick Lebenbauer, Eric Resch, Marco Resch

Trainer: Janos Glemba

- Miesenbach: Martin Gaulhofer (K), Christoph Zink, Markus Friess, Daniel Pötz, Michael Schwarz, Gernot Schwarz, Matthias Feiner, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Manuel Posch, Stefan Brandtner

Ersatzspieler: Stefan Sorger, Johann Buchegger, Christian Schweiger, Johannes Narnhofer, Armin Goldgruber, Johannes Ebner

Trainer: Emanuel Höller

1. Klasse Süd/Ost A: SV Neudau : Miesenbach - 2:2 (1:1)

65 Kevin Janisch 2:2

59 Daniel Pötz 1:2

9 Michael Schwarz 1:1

7 Henri Gashi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.