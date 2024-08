USC Vornholz rettet Punkt gegen SV Ratten in der Schlussphase

Details Sonntag, 25. August 2024 17:31

Das Spiel in der 1. Klasse Süd/Ost A zwischen dem USC Vornholz und dem SV Ratten endete mit einem umkämpften 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Ratten gingen früh in Führung und hielten diese fast das gesamte Spiel über. Doch in den letzten Minuten gelang den Gastgebern noch der Ausgleich durch Marko Mamic.

Früher Rückschlag für Vornholz - nach einer knappen Viertelstunde führt Ratten

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel freigegeben, entwickelte sich bereits ein intensiver Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. In der 12. Minute kam es dann zum ersten großen Aufreger des Spiels: Srdan Juric vom SV Ratten nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des USC Vornholz und erzielte das 0:1 für die Gäste. Juric ließ dem Torhüter von Vornholz keine Chance.

Der frühe Rückstand setzte die Hausherren unter Druck, die sich nun verstärkt nach vorne orientierten. Trotz mehrerer vielversprechender Angriffe und einigen guten Gelegenheiten, gelang es dem USC Vornholz jedoch nicht, die gut organisierte Abwehr des SV Ratten zu überwinden. Die Gäste verteidigten geschickt und setzten ihrerseits immer wieder gefährliche Konter, die jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führten.

Spannung bis zur letzten Minute - am Ende steht eine Punkteteilung

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Der USC Vornholz drängte auf den Ausgleich, während der SV Ratten bemüht war, die Führung zu verteidigen und auf Konter zu lauern. Die Zeit lief gegen die Heimmannschaft, die sich jedoch nicht aufgab und weiterhin alles versuchte, um das Spiel zu drehen.

Erst in der 85. Minute sollte der hartnäckige Einsatz der Gastgeber belohnt werden. Marko Mamic, einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz, nahm Maß und erzielte den erlösenden Ausgleichstreffer zum 1:1. Der Jubel auf Seiten des USC Vornholz war groß, während die Spieler des SV Ratten enttäuscht wirkten, hatten sie doch die Führung so lange halten können.

Die letzten Minuten der Partie waren dann noch einmal von hektischen Angriffen beider Mannschaften geprägt, doch letztlich blieb es beim 1:1-Unentschieden. Das Spiel endete nach 94 Minuten inklusive Nachspielzeit mit einem leistungsgerechten Remis, das beiden Teams einen Punkt einbrachte.

Zusammengefasst war es ein spannendes Spiel, das durch die frühen und späten Tore geprägt war. Der SV Ratten konnte seine Führung nicht bis zum Schluss verteidigen, während der USC Vornholz dank eines späten Treffers von Marko Mamic noch einen Punkt retten konnte. Beide Teams halten nun bei zwei Unentschieden nach zwei Spielen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Vornholz : SV Ratten - 1:1 (0:1)

85 Marko Mamic 1:1

12 Srdan Juric 0:1

