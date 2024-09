SG Dechantskirchen II unterliegt Pöllauer Sportklub II mit 0:4

Details Sonntag, 01. September 2024 01:37

In der 3. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A kam es zu einem spannenden Duell zwischen SG Dechantskirchen II und dem Pöllauer Sportklub II. Die Gäste setzten sich deutlich mit 4:0 durch und fuhren einen souveränen Auswärtssieg ein. Das Spiel begann ausgeglichen, doch schon bald konnten die Gäste ihre Dominanz auf dem Spielfeld zeigen und Dechantskirchen II hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Pöllauer Sportklub II

Schon früh im Spiel übernahmen die Gäste aus Pöllau das Kommando. In der 6. Minute hatten sie ihre erste gute Chance durch eine starke Flanke, jedoch war der Abschluss eher schwach und landete sicher in den Händen des Torwarts der Heimmannschaft. Dennoch zeigte diese Szene, dass die Pöllauer von Anfang an gefährlich waren.

In der 16. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Tobias Baumgartner traf zum 1:0 für Pöllauer Sportklub II und brachte die Gäste in Führung. Die Heimmannschaft versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, und drückte in der 36. Minute stark auf das 1:1. Der Trainer von Dechantskirchen II unzufrieden, da zahlreiche Chancen nicht genutzt wurden.

Die erste Halbzeit endete ohne weitere Tore, sodass die Gäste mit einer knappen 0:1-Führung in die Pause gingen.

Zweite Halbzeit: Pöllauer Sportklub II macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit begann mit einem Abseitstor für Dechantskirchen II nach einer Ecke in der 48. Minute, was die Hoffnung der Heimfans auf den Ausgleich kurzzeitig schürte. Doch die Pöllauer zeigten weiterhin eine starke Leistung und erhöhten in der 60. Minute durch Rene Unterweger auf 2:0. Dies war ein weiterer Schlag für die Heimmannschaft, die sich nicht mehr erholen konnte.

Tormann der Gäste mit einer starken Partie Milfhunter45, Ticker-Reporter

Nur zwölf Minuten später, in der 72. Minute, traf Georg Wiesenhofer zum 3:0 für Pöllauer Sportklub II. Dies war sein erstes Tor nach einer langen Durststrecke und ein wichtiger Moment für den Spieler. Trotz einiger Chancen konnten die Gastgeber keinen Treffer erzielen.

In der Schlussphase des Spiels fiel das letzte Tor des Abends. Die Gastmannschaft profitierte von einem Eigentor von Christoph Derler in der 90. Minute und stellte den Endstand von 0:4 für Pöllauer Sportklub II her. Kurz darauf endete das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit.

Der Pöllauer Sportklub II konnte somit einen deutlichen Auswärtssieg einfahren und die Pflicht erfüllen. Die Heimmannschaft aus Dechantskirchen II musste sich trotz einiger guter Ansätze geschlagen geben. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für die Gäste, die in allen Belangen überlegen waren.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Dechantskirchen II : Pöllauer Sportklub II - 0:4 (0:1)

93 Eigentor durch Simon Fellinger 0:4

72 Georg Wiesenhofer 0:3

60 Rene Unterweger 0:2

16 Tobias Baumgartner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.