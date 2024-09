UFC St. Jakob/Festenburg schickt Vorau II mit 4:0 nach Hause

Details Sonntag, 01. September 2024 17:45

UFC St. Jakob/W. / Festenburg hat einen eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen TuS Vorau II errungen und damit seine Ambitionen in der 1. Klasse Süd/Ost A unterstrichen. Bereits in der ersten Halbzeit gelang der Mannschaft der Führungstreffer, doch die wahre Show begann in der zweiten Hälfte, als drei weitere Tore das Spiel endgültig entschieden. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und herausragende Einzelaktionen prägten diesen überzeugenden Erfolg.

Nichts zu holen für die junge Vorauer Mannschaft an diesem Wochende.

Führungstreffer in der Anfangsphase - 1:0 zur Pause

Das Spiel begann mit viel Energie und Entschlossenheit seitens UFC St. Jakob/W. / Festenburg. In der 7. Minute sorgte Filip Dudajek für den ersten Höhepunkt des Abends. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Gastgeber früh in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels, in dem UFC St. Jakob/W. / Festenburg dominierte und TuS Vorau II kaum Raum für eigene Angriffe ließ.

Die Heimmannschaft setzte ihren Druck fort und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Doch trotz einiger Gelegenheiten blieb es zur Halbzeit bei dem knappen 1:0. Die Abwehr von TuS Vorau II verteidigte tapfer und verhinderte weitere Tore in den ersten 45 Minuten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - in der Schlussviertelstunde wurde es deutlich

Nach dem Seitenwechsel knüpfte UFC St. Jakob/W. / Festenburg nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. Die Gastgeber ließen keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte unbedingt behalten wollten. In der 76. Minute war es dann Niklas Ziegerhofer, der mit einem sehenswerten Treffer das 2:0 erzielte. Dieser Treffer brachte den nötigen Aufwind und eröffnete die Torflut der letzten Viertelstunde des Spiels.

Nur vier Minuten später, in der 80. Minute, war es Christof Wetzelberger, der die Führung weiter ausbaute. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart von TuS Vorau II keine Chance und markierte das 3:0 für die Heimmannschaft. Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas entgegenzusetzen und versuchten, den Schaden in Grenzen zu halten.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Nikola Trstenjak in der 85. Minute. Mit seinem Treffer zum 4:0 besiegelte er den hochverdienten Sieg für UFC St. Jakob/W. / Festenburg. Die Abwehr der Gäste war zu diesem Zeitpunkt bereits völlig überfordert und konnte den Angriffsreihen der Gastgeber nichts mehr entgegensetzen.

In der 93. Minute wurde das Spiel dann abgepfiffen, und UFC St. Jakob/W. / Festenburg konnte sich über einen souveränen 4:0-Sieg freuen. Dieser klare Erfolg stärkt die Position der Mannschaft in der Tabelle und gibt Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Saison - man ist nun mit vier Punkten auf dem 5. Platz gereiht.

TuS Vorau II hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und sich auf die nächsten Spiele konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Dieser Abend gehörte jedoch ganz klar UFC St. Jakob/W. / Festenburg, das mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung auftrumpfte.

Statement von Andreas Friesenbichler, Trainer des UFC St. Jakob:

"Endlich haben wir den verdienten Sieg eingefahren, und ich bin unglaublich stolz auf die Leistung der Mannschaft. Wir haben in der letzten Wochen hart trainiert und uns intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Jeder einzelne Spieler hat gezeigt, dass sich harte Arbeit auszahlt, und das spiegelt sich auch auf dem Platz wider.

Die Mannschaft hat heute bewiesen, dass sie als Einheit auftritt. Das war ein echter Mannschaftserfolg. Wir haben Geduld bewiesen und sind ruhig geblieben, was uns letztendlich zum Erfolg geführt hat. Dieser Sieg zeigt, dass wir in der Saison angekommen sind und unser Potenzial abrufen können. Jetzt gilt es, darauf aufzubauen und diesen Schwung mit in die kommenden Spiele zu nehmen."

Aufstellungen: UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Andreas Breitegger - Filip Dudajek, David Meisterhofer - Kilian Markus Schöngrundner, Manuel Doppelreiter, Patrick Eichtinger, David Friesenbichler, Markus Eichtinger - Nikola Trstenjak, Stefan Zink (K), Marcus Scherbichler

Ersatzspieler: Armin Eggbauer, Sebastian Payerhofer, Christof Wetzelberger, Sebastian Johannes Königshofer, Hannes Zettl, Niklas Ziegerhofer

Trainer: Andreas Friesenbichler

- TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II: Daniel Koller, Raphael Michael Kernbauer, Benedek Szladky, Thomas Ebner, Lorenz Timo Reithofer, Raphael Heiling, Stefan Holzer, Florian Narnhofer (K), Florian Kolb, Samuel Nikolaus Pickl, Simon David Gruber

Ersatzspieler: Aaron Schaberreiter, Tobias Haas, Stefan Käfer, Fabian Jan Haberler, Moritz Reiterer, Max Lechner

Trainer: Wolfgang Haspl

1. Klasse Süd/Ost A: St. Jakob/W. / Festenburg : TuS Vorau II - 4:0 (1:0)

85 Nikola Trstenjak 4:0

80 Christof Wetzelberger 3:0

76 Niklas Ziegerhofer 2:0

7 Filip Dudajek 1:0

