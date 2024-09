USC Vornholz fegt Dechantskirchen II mit 10:0 vom Platz

Details Samstag, 07. September 2024 19:00

Am vierten Spieltag der 1. Klasse Süd/Ost A zeigte USC Vornholz eine beeindruckende Leistung und besiegte Dechantskirchen II mit einem überwältigenden 10:0. Schon zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 5:0 und ließ den Gästen keine Chance. Besonders Marko Mamic und Dominik Holzer trugen maßgeblich zum Kantersieg bei. Dechantskirchen II konnte zu keinem Zeitpunkt des Spiels gefährlich werden und musste eine herbe Niederlage einstecken.

Überragende erste Halbzeit von Vornholz - Hattrick von Mamic

Von Anfang an dominierte USC Vornholz das Spielgeschehen. Bereits in der 7. Minute konnte Marko Mamic das erste Tor erzielen, nachdem er die Abwehr von Dechantskirchen II überwinden konnte. Nur zwei Minuten später legte derselbe Spieler nach und erhöhte auf 2:0. Die jungen Gäste wirkten zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und fanden kein Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Heimmannschaft.

In der 32. Minute war es erneut Mamic, der einen Hattrick vollendete und das 3:0 für USC Vornholz erzielte. Die Abwehr von Dechantskirchen II konnte den agilen Stürmer einfach nicht stoppen. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, erhöhte Marko Mamic erneut auf 4:0, bevor Mario Pötz kurz vor dem Pausenpfiff den Halbzeitstand von 5:0 markierte.

USC Vornholz lässt nicht nach - Spiel in eine Richtung

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Schon kurz nach Wiederanpfiff in der 46. Minute konnte Christian Glatz das 6:0 erzielen. Die Gäste aus Dechantskirchen II fanden keinerlei Mittel, um die Angriffe des USC Vornholz zu unterbinden. Nur drei Minuten später, in der 49. Minute, schoss Dominik Holzer das 7:0. Die Abwehr von Dechantskirchen II war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und leistete kaum noch Widerstand.

In der 61. Minute war es erneut Dominik Holzer, der das 8:0 erzielte. Die Fans von USC Vornholz feierten ihre Mannschaft, während die Gäste resigniert wirkten. Marko Mamic ließ es sich nicht nehmen, in der 65. Minute seinen fünften Treffer zu erzielen und das 9:0 zu markieren. Trotz der hohen Führung ließ USC Vornholz nicht nach und setzte weiterhin auf Offensive.

Den Schlusspunkt setzte Daniel Szakacs in der 90. Minute mit dem 10:0. Die Partie endete mit einem historischen Sieg für USC Vornholz, die ihre Überlegenheit eindrucksvoll zur Schau stellten. Dechantskirchen II konnte dem nichts entgegensetzen und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Vornholz : Dechantskirchen II - 10:0 (5:0)

90 Daniel Szakacs 10:0

65 Marko Mamic 9:0

61 Dominik Holzer 8:0

49 Dominik Holzer 7:0

46 Christian Glatz 6:0

44 Marko Mamic 5:0

44 Mario Pötz 4:0

32 Marko Mamic 3:0

9 Marko Mamic 2:0

7 Marko Mamic 1:0

