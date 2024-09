SV Neudau mit einem 3:0 gegen Ratten und dem ersten Saisonsieg

Details Samstag, 07. September 2024 21:34

Im Duell der 4. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A setzte sich der SV Neudau klar und deutlich mit 3:0 gegen den SV Ratten durch. Vor heimischem Publikum zeigten die Neudauer eine starke Leistung und ließen ihren Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber in Führung und bauten diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Die Tore von Michael Heger, Rajmund Nemeth und Nick Lebenbauer sorgten für einen ungefährdeten Sieg und bescherten dem SV Neudau wichtige drei Punkte.

Nick Lebenbauer ist gerade 15 Jahre jung und erzielte gegen Ratten das 3:0 - hier bei seiner Vorstellung vor wenigen Wochen

Ausgeglichene Anfangsphase - zur Pause führt der Gastgeber knapp

Das Spiel begann mit einer hohen Intensität von beiden Seiten. Schon in der 4. Minute hatte der SV Neudau die erste gute Chance des Spiels, als Gashi knapp am Tor vorbeischoss. Die ersten 20 Minuten verliefen insgesamt ausgeglichen, ohne dass eine der beiden Mannschaften ein klares Übergewicht erlangen konnte. Das Spiel verlief bis zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen.

Die entscheidende Wende kam jedoch in der 40. Minute. Michael Heger vom SV Neudau nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Ratten aus und erzielte das 1:0 für die Gastgeber.

Tor, Toor, Tooor für SV Putz Möbel Neudau zum 1:0 nr 10 Heger Michi staubig würd ich sagen Schutti, Ticker-Reporter

Dieser Treffer markierte einen Wendepunkt im Spiel, denn fortan übernahm der SV Neudau die Kontrolle über die Partie und ließ den Gästen kaum noch Raum zur Entfaltung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Neudau macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Neudau seine Dominanz fort und kam bereits in der 46. Minute zu einer ersten guten Chance. Der Druck auf den SV Ratten erhöhte sich weiter und in der 60. Minute gelang Rajmund Nemeth nach einem Freistoß das 2:0. Mit diesem Treffer war die Partie quasi entschieden, denn die Gäste fanden keine Mittel, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Nick Lebenbauer in der 82. Minute, der zum 3:0 einnetzte und damit den verdienten Endstand herstellte. Die Abwehr des SV Ratten war zu diesem Zeitpunkt bereits sichtlich geschlagen und hatte keine Antwort mehr auf die Angriffsbemühungen der Neudauer.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der 3:0-Sieg des SV Neudau fest, der die Mannschaft weiter in die mittlere Tabellenregion vorrücken lässt. Der SV Ratten hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder aufrappeln und versuchen, in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln. Bisher hat der Gast nur zwei Punkte auf dem Konto nach vier Spielen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: SV Neudau : SV Ratten - 3:0 (1:0)

82 Nick Lebenbauer 3:0

60 Rajmund Nemeth 2:0

40 Michael Heger 1:0

