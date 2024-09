Wenigzell-Waldbach gewinnt souverän mit 3:0 gegen Hofkirchen

Details Samstag, 07. September 2024 23:18

In der vierten Runde der 1. Klasse Süd/Ost A trafen der UFC Wenigzell-Waldbach II und der USV Hofkirchen aufeinander. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Leistung und sicherten sich mit einem klaren 3:0-Sieg die drei Punkte. Von Anfang an dominierten sie das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum Chancen. Besonders die effiziente Chancenverwertung und eine solide Defensive waren Schlüssel zum Erfolg.

Blitzstart und frühe Führung - zur Pause steht ein knappes 1:0

UFC Wenigzell-Waldbach II erwischte einen Traumstart in die Partie. Bereits in der zweiten Minute gelang ihnen das frühe 1:0, was die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte. Die Gastgeber nutzten eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Hofkirchen eiskalt aus und gingen in Führung. Diese frühe Führung gab dem Heimteam das nötige Selbstvertrauen und sie spielten befreit auf.

USV Hofkirchen versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Defensive von UFC Wenigzell-Waldbach II stand sicher. In der 42. Minute gab es einen kurzen Moment der Hoffnung für die Gäste, als ihnen ein Treffer gelang. Doch die Freude währte nur kurz, denn der Schiedsrichter entschied auf Abseits und der Treffer wurde nicht anerkannt. Dies war ein harter Rückschlag für Hofkirchen, die damit ohne Torerfolg in die Halbzeitpause gingen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. UFC Wenigzell-Waldbach II kontrollierte das Spielgeschehen und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. In der 75. Minute war es dann erneut soweit: Die Gastgeber erzielten per Freistoß das wichtige 2:0 und erhöhten damit den Druck auf USV Hofkirchen.

Nur vier Minuten später, in der 79. Minute, setzten die Hausherren den Schlusspunkt. Mit dem Treffer zum 3:0 durch ein Eigentor machten sie endgültig alles klar und sicherten sich den verdienten Heimsieg. Die Gäste aus Hofkirchen konnten in der Schlussphase nichts mehr entgegensetzen und mussten die Überlegenheit von UFC Wenigzell-Waldbach II anerkennen.

Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten mit einem klaren 3:0-Erfolg für die Gastgeber. Mit diesem überzeugenden Auftritt untermauerte UFC Wenigzell-Waldbach II seine Ambitionen in der Liga und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Für USV Hofkirchen hingegen bleibt die Erkenntnis, dass sie in den kommenden Spielen eine deutliche Leistungssteigerung benötigen, um in der Tabelle nach oben zu klettern.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: UFC Wenigzell-Waldbach II : Hofkirchen - 3:0 (1:0)

79 Eigentor durch Simon Csecsinovits 3:0

75 Lovre Petrovic 2:0

2 Michael Hofer 1:0

