Überlegener Sieg für Oberes Feistritztal II bei Dechantskirchen II

Details Sonntag, 15. September 2024 14:41

In der fünften Runde der 1. Klasse Süd/Ost A trafen Dechantskirchen II und Oberes Feistritztal II aufeinander. Oberes Feistritztal II dominierte das Spiel und sicherte sich einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg. Bereits in den Anfangsminuten stellte das Team die Weichen für den Erfolg, während Dechantskirchen II dem Druck nicht standhalten konnte.

Blitzstart für Oberes Feistritztal II - in der dritten Minute führte der Gast

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der dritten Minute ging Oberes Feistritztal II durch Johannes Töglhofer in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber aus Dechantskirchen unter enormen Druck.

Dechantskirchen II versuchte, auf den frühen Rückstand zu reagieren, doch die Defensive von Oberes Feistritztal II stand sicher.In der 39. Minuten bewies Bastian Prenner im Tor der Gastgeber seine Klasse und rettete in einer brenzligen Situation, um einen höheren Rückstand zu verhindern.

In der 36. Minute kam es fast zu einem Eigentor der Gäste, doch das Glück war auf ihrer Seite. Stattdessen erhöhten sie kurz darauf die Führung. In der 40. Minute traf Felix Geßlbauer zum 2:0 für Oberes Feistritztal II. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Oberes Feistritztal II macht den Sack zu - am Ende steht es 4:0 für die Gäste

Nach der Pause versuchte Dechantskirchen II, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Gäste blieben die spielbestimmende Mannschaft. In der 70. Minute war es erneut Johannes Töglhofer, der mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 erhöhte. Dechantskirchen II fand kein Mittel gegen die starke Abwehr und die effektiven Angriffe von Oberes Feistritztal II.

Das Spiel war längst entschieden, doch Oberes Feistritztal II zeigte weiterhin eine konzentrierte Leistung. In der 78. Minute setzte Bastian Kandlbauer den Schlusspunkt mit einem weiteren Treffer zum 4:0. Dieser Treffer war das Resultat einer starken Teamleistung und besiegelte den verdienten Auswärtssieg.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein deutlicher 4:0-Sieg für Oberes Feistritztal II fest, der die Überlegenheit des Teams an diesem Abend unterstrich.

Oberes Feistritztal II präsentierte sich als starkes und geschlossenes Team, das von Anfang an die Kontrolle über das Spiel hatte. Dechantskirchen II hingegen fand keine Antwort auf die schnellen Angriffe und die sichere Defensive der Gäste. Ein gelungener Abend für Oberes Feistritztal II, das sich über drei verdiente Punkte freuen darf. Der Gast hat nun aus den ersten fünf Spielen neun Punkte geholt und steht vorübergehend auf dem 2. Tabellnplatz der Tabelle.

Der Gastgeber hat vier Punkte aus den ersten Partien geholt und rangiert auf dem 12. Tabellenplatz. Dechantskirchen reist in der nächsten Woche nach Neudau - Oberes Feistritztal empfängt die Reserve vom Pöllauer Sportclub.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Tauchhammer, Co- Trainer: "Erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Das 2:0 vor der Pause war sehr wichtig, da es genau in der stärksten Phase von Dechantskirchen gefallen ist.

Zweite Halbzeit haben wir dann gar nichts mehr zugelassen und hätten mit einer besseren Chancenauswertung noch 2-3 Tore mehr machen können. Gratulation an die ganze Mannschaft zu diesem Erfolg. "

Aufstellungen:

Dechantskirchen: Bastian-Christoph Prenner, Thomas Höller, David Kirschenhofer (K), Gregor Ringhofer, Matthias Kaltenbacher, Marco Glatz, Simon Fellinger, Julian Pfeffer, Laurenz Schabauer, Fabian Salmhofer, Manuel Weghofer

Ersatzspieler: Raphael Buchegger, Bernd Höllerbauer, Alexander Zinggl , Leon Kogler, Thomas Zinggl, Simon Pfleger

Trainer: Daniel Koller

- FC Oberes Feistritztal II: Simon Gaulhofer - Arthur Hutter, Alexander Hutter, Florian Allmer (K), Manuel Grabenbauer - Bastian Kandlbauer, Andre Kölbl, Stefan Winkler, Paul Lukas Felber - Johannes Töglhofer, Felix Geßlbauer

Ersatzspieler: Fabian Baumgartner, David Klaftenegger, Mario Ochsenhofer, Lukas Bruckgraber, Justin Felberbauer, Thomas Kern

Trainer: Lukas Wurm, Benjamin Tauchhammer Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Dechantskirchen II : Oberes Feistritztal II - 0:4 (0:2)

78 Bastian Kandlbauer 0:4

70 Johannes Töglhofer 0:3

40 Felix Geßlbauer 0:2

3 Johannes Töglhofer 0:1

