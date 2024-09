SV Putz Möbel Neudau feiert knappen Auswärtssieg gegen SG St. Johann i.H. II

Details Mittwoch, 18. September 2024 22:03

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Süd/Ost A setzte sich SV Putz Möbel Neudau mit 2:1 gegen SG St. Johann i.H. II durch. Rund 100 Zuschauer verfolgten das intensive Spiel, das von vielen Zweikämpfen, taktischen Finessen und einigen dramatischen Wendungen geprägt war. Trotz eines engagierten Auftritts der Gastgeber konnte Neudau die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Frühe Führung für Neudau - Tag der Eckbälle

Beide Teams starteten energisch in die Partie. Bereits in der 5. Minute prüfte Tobias Fuchs von SG St. Johann den Torhüter der Gäste, konnte jedoch keinen Erfolg verbuchen. Neudau übernahm danach zunehmend die Kontrolle und wurde in der 29. Minute erstmals gefährlich, als Eric Resch einen Schuss nur knapp über das Tor setzte.

In der 36. Minute nutzte Neudau schließlich einen Eckball zur Führung. Resch stieg im Strafraum hoch und köpfte den Ball zur 0:1-Führung für die Gäste ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für SV Putz Möbel Neudau zum 0:1 Nr.11 steigt auf wie der Ronaldo und macht die Ecke Schutti, Ticker-Reporter

Trotz weiterer Möglichkeiten beider Mannschaften blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Spielstand.

Ausgleich und erneute Führung

Nach der Pause zeigte St. Johann deutlich mehr Offensivdrang. In der 58. Minute gelang es Manuel Allmer nach einem Eckball, den Ball zum 1:1-Ausgleich im Tor unterzubringen. Die Zuschauer spürten, dass die Partie nun noch intensiver wurde.

Nur fünf Minuten später stellte Neudau jedoch erneut die Weichen auf Sieg. David Drozdik köpfte nach einem weiteren Eckball zum 1:2 ein und brachte Neudau damit wieder in Führung. St. Johann, das sich gerade wieder ins Spiel zurückgekämpft hatte, musste erneut einem Rückstand hinterherlaufen.

Hitzige Schlussphase

Das Spiel erreichte seinen Höhepunkt, als Neudau in der 69. Minute einen Rückschlag erlitt: Christoph Himmler sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, wodurch die Gäste den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten mussten. Dies eröffnete St. Johann neue Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzwingen.

Die Heimmannschaft warf alles nach vorne, doch Neudau verteidigte mit aller Kraft. Die Gäste-Abwehr stand sicher und ließ keine klaren Torchancen mehr zu. Trotz des erhöhten Drucks in der Schlussphase gelang es St. Johann nicht, die gut organisierte Defensive der Gäste zu durchbrechen.

Nach 93 Minuten stand der hart erkämpfte 2:1-Sieg für SV Putz Möbel Neudau fest. Dank dieser drei Punkte kletterte Neudau in der Tabelle auf Platz 3, während St. Johann trotz guter Leistung auf Rang 9 verharrt.

Aufstellungen und Auswechslungen:

SG St. Johann i.H. II:

- Raphael Riegler

- Dominik Kernbichler

- Matteo Koch (ausgewechselt in der 25. Minute, für ihn kam Marcel Mogg)

- Sven Bauer

- Michael Müller

- Alexander Christian Kernbichler (ausgewechselt in der 83. Minute, für ihn kam Fabian Kernbichler)

- Alexander Konrad

- Lukas Glößl (ausgewechselt in der 65. Minute, für ihn kam Maurizio Dietrich)

- Manuel Allmer (Torschütze zum 1:1)

- Tobias Fuchs

- Maximilian Resch (Kapitän)

Ersatzspieler:

- Leo Heschl

- Kevin Buswald

- Marcel Gmeiner

- Maurizio Dietrich

- Fabian Kernbichler

- Marcel Mogg

Trainer:

- Christoph Wukits

SV Putz Möbel Neudau:

- Balint Haiszan

- Christoph Himmler (Gelb-Rote Karte in der 69. Minute)

- Kevin Janisch (ausgewechselt in der 65. Minute, für ihn kam Alexander Heger)

- David Drozdik (Torschütze zum 1:2)

- Michael Heger (Kapitän)

- Eric Resch (Torschütze zum 0:1, ausgewechselt in der 90.+2 Minute, für ihn kam Marco Resch)

- Szabolcs Kovacs (ausgewechselt in der 12. Minute, für ihn kam Henri Gashi)

- Rajmund Nemeth

- Dominik Vögl

- Damir Grbovic

- Oliver Pieber

Ersatzspieler:

- David Knöbl

- Vladislav Stark

- Nick Lebenbauer

- Henri Gashi

- Alexander Heger

- Marco Resch

Trainer:

- Janos Glemba

Bericht Florian Kober

