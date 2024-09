Überzeugender Heimsieg: UFC St. Jakob/W. / Festenburg bezwingt USV Hofkirchen mit 3:0

Details Samstag, 21. September 2024 15:12

Der UFC St. Jakob/W. / Festenburg hat in der 6. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A (STMK) einen souveränen 3:0-Sieg gegen den USV Hofkirchen eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit setzte die Heimmannschaft ein starkes Zeichen, während sie in der zweiten Halbzeit das Ergebnis sicher nach Hause brachte. Die Tore erzielten Marcus Scherbichler, Nikola Trstenjak und Stefan Zink.

Frühes Führungstor durch Scherbichler

Schon früh in der Partie übernahm der UFC St. Jakob/W. / Festenburg die Kontrolle. Nach einem intensiven Beginn erzielte Marcus Scherbichler in der 16. Minute das erste Tor des Spiels. Es war ein präziser Schuss, der den gegnerischen Torhüter chancenlos ließ. Mit diesem Tor setzte Scherbichler ein wichtiges Zeichen und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Der frühe Treffer gab dem UFC St. Jakob/W. / Festenburg zusätzlichen Schwung. Die Heimmannschaft dominierte das Geschehen und ließ dem USV Hofkirchen kaum Raum zur Entfaltung. Trotz einiger Bemühungen auf Seiten der Gäste blieb die Defensive des UFC St. Jakob/W. / Festenburg stabil und ließ keine nennenswerten Torchancen zu. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim verdienten 1:0 für die Gastgeber.

Entscheidung in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Der UFC St. Jakob/W. / Festenburg agierte weiterhin entschlossen und drängte auf das zweite Tor, um die Vorentscheidung zu erzwingen. Die Gäste aus Hofkirchen versuchten, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Hausherren stand sicher und ließ keine gefährlichen Situationen zu.

In der 83. Minute war es schließlich soweit: Nikola Trstenjak erhöhte nach einem sehenswerten Spielzug auf 2:0. Trstenjak nutzte eine Hereingabe und vollendete gekonnt. Dieses Tor war die Vorentscheidung und nahm dem Spiel jegliche Spannung.

Nur vier Minuten später, in der 87. Minute, machte Stefan Zink den Sack endgültig zu. Er traf zum 3:0 und besiegelte damit den überzeugenden Heimsieg des UFC St. Jakob/W. / Festenburg. Der Treffer war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung und stellte den Schlusspunkt einer starken Vorstellung der Gastgeber dar.

Mit diesem verdienten Sieg konnte der UFC St. Jakob/W. / Festenburg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln. Der USV Hofkirchen hingegen musste sich geschlagen geben und konnte in dieser Partie keinen Punkt mitnehmen. Am Ende blieb es beim klaren 3:0, ein Ergebnis, das die Dominanz der Heimmannschaft widerspiegelt.

1. Klasse Süd/Ost A: St. Jakob/W. / Festenburg : Hofkirchen - 3:0 (1:0)

87 Stefan Zink 3:0

83 Nikola Trstenjak 2:0

16 Marcus Scherbichler 1:0

