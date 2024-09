55 Jahre - Ex-Hartberger Stürmer: Janos Glembas Comeback als Spieler krönt furiosen 6:1-Sieg von Neudau

Details Sonntag, 22. September 2024 14:28

In einem eindrucksvollen Spiel der 1. Klasse Süd/Ost A zeigte der SV Neudau gegen Dechantskirchen II eine dominante Leistung, die mit einem 6:1-Heimsieg endete. Trotz der beeindruckenden Offensivkraft, die das Team von Trainer Janos Glemba an den Tag legte, war es die Einwechslung des 55-jährigen Trainers, die für besondere Aufmerksamkeit sorgte. Glemba, einst Zweitligaspieler bei TSV Hartberg, betrat in der 66. Minute das Feld und sorgte nicht nur mit seiner Präsenz, sondern auch mit einigen brillanten Aktionen für nostalgische Momente auf dem Platz.

TSV Hartberg und SV Neudau - über dreißig Jahre liegen zwischen den beiden Fotos!

Furioser Start mit Höhen und Tiefen - nach zwanzig Minuten stand es 2:0

Schon früh zeigte der SV Neudau seine Ambitionen, das Spiel von der ersten Minute an zu dominieren. Bereits in der fünften Minute erzielte Rajmund Nemeth nach einer präzisen Ecke von Michael Heger das 1:0. Doch trotz der Führung tat sich die Mannschaft zunächst schwer, den Rhythmus zu finden. Dechantskirchen II hielt dagegen und hätte in der achten Minute beinahe den Ausgleich erzielt, doch Fabian Salmhofer verfehlte knapp.

Nach 20 Minuten war es dann Henri Gashi, der nach einem schönen Zusammenspiel mit David Drozdik auf 2:0 erhöhte. Doch das Spiel blieb weiterhin ausgeglichen, und es dauerte nicht lange, bis Dechantskirchen den Anschlusstreffer fand. In der 30. Minute war es Salmhofer, der dieses Mal seine Chance nutzte und auf 1:2 verkürzte.

Ein Weckruf für Neudau - das Team kommt zurück ins Spiel

Der Gegentreffer schien wie ein Weckruf für Neudau zu wirken. Nur eine Minute später wurde Drozdik im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 3:1. Dieser Treffer gab dem Team den nötigen Schwung, um in den folgenden Minuten weiter zuzulegen. In der 35. Minute erhöhte Damir Grbovic nach einer schönen Vorlage von Gashi auf 4:1. Kurz darauf, in der 38. Minute, setzte Erik Resch nach einer Ecke von Heger noch einen drauf und köpfte zum 5:1 ein.

Mit diesem klaren Vorsprung ging Neudau in die Halbzeitpause. Die Mannschaft konnte sich über eine beeindruckende erste Hälfte freuen, in der sie innerhalb von nur 15 Minuten vier Tore erzielte und das Spiel vorentschied.

66. Minute: Glemba betritt die Bühne - Comeback mit schwarzen Schuhen

Nach der Pause schaltete der SV Neudau einen Gang zurück. Zwar hatte das Team das anstrengende Spiel vor wenigen Tagen gegen St. Johann noch in den Beinen, aber auch mit reduzierter Intensität behielt es die Kontrolle. In der 65. Minute machte Grbovic seinen starken Auftritt mit seinem zweiten Treffer perfekt und stellte den 6:1-Endstand her.

Doch der Höhepunkt des Spiels folgte kurz darauf. In der 66. Minute wechselte sich Janos Glemba, der Trainer des SV Neudau, selbst ein. Mit 55 Jahren und nach Jahren fernab vom aktiven Fußball zeigte Glemba, dass er sein Können aus früheren Zeiten nicht verlernt hat. Anfang der 1990er Jahre war Glemba für den TSV Hartberg in der zweiten Bundesliga aktiv gewesen und ließ in dieser Partie in einigen Szenen seine alte Klasse aufblitzen. Die Zuschauer und selbst einige seiner Mitspieler staunten nicht nur über seine technischen Fähigkeiten, sondern auch über die altmodische Ausrüstung – Glemba war der einzige Spieler auf dem Platz mit schwarz-weißen Fußballschuhen und großflächigen Schienbeinschonern.

Statement des Trainers

Nach dem Spiel sprach Janos Glemba über die Leistung seines Teams und sein überraschendes Comeback. Hier sein Statement im Wortlaut:

Zum Match: "Obwohl wir mit 2:0 in Führung lagen, war ich mit der Leistung meiner Jungs nicht zufrieden, nachdem wir den Anschlusstreffer kassierten, zeigten wir endlich, was wir können und erzielten innerhalb 6 Minuten 3 Treffer. In der zweiten Halbzeit schalteten wie einen Gang zurück und der in diesem Spiel sehr agile Damir Grbovic krönte mit dem zweiten Treffer zum 6:1 Endstand seine gute Leistung. Nach dem verpatzen Start (2 Punkte aus drei Spielen) haben wir uns mit 3 Siegen in den vorderen Rängen festgesetzt. Wenn wir in den nächsten schweren Spielen in Pöllau und gegen die ungeschlagenen Vornholzer bestehen wollen, müssen wir uns trotzdem steigern, was ich aber meiner Mannschaft zutraue.*

Zum Comeback: "Da wir unter der Woche ein sehr intensives Spiel bestreiten mussten und heute einige Spieler fehlten bzw. nicht ganz fit waren, suchte ich im Dachboden nach meinen alten Fußballschuhen und nahm sie zum Match mit. Nachdem das Spiel schon frühzeitig entschieden war, erlöste ich in der 66. Minute unseren Kapitän Michael Heger, der am Mittwoch und heute seinen Spitznamen „Pferdelunge“ mehr als gerecht wurde. Mir machte es sehr viel Freude und Spaß wieder am Feld zu stehen, sollten wir wieder mal Personalprobleme haben, ist eine Wiederholung nicht ganz ausgeschlossen, vorrangig werde ich natürlich auf unsere jungen Spieler setzen und nur mehr im Ausnahmefall wieder spielen, schließlich war der Altersunterschied zu unserem jüngsten Spieler Nick Lebenbauer 40 Jahre. Ich glaube, ich war der Einzige am Feld mit schwarz/weißen Fußballschuhen! Einige meiner Mitspieler staunten auch über meine großflächigen Schienbeinschoner."

Aufstellungen

SV Neudau:

Balint Haiszan, Vladislav Stark, Kevin Janisch, David Drozdik, Michael Heger (K), Erik Resch, Henri Gashi, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl, Damir Grbovic, Oliver Pieber

Ersatzspieler:

Jakob Paul Schermann, Janos Glemba, Nick Lebenbauer, Alexander Heger, Marco Resch

Trainer: Janos Glemba

-

Dechantskirchen:

Matthias Haider, Raphael Buchegger, Thomas Höller, Gregor Ringhofer, Matthias Kaltenbacher (K), Marco Glatz, Simon Fellinger, Leon Kogler, Julian Pfeffer, Fabian Salmhofer, Manuel Weghofer

Ersatzspieler:

Dominik Putz, Simon Pfleger

Trainer: Daniel Koller

Mit diesem Sieg hat sich der SV Neudau in den vorderen Tabellenrängen festgesetzt und wird mit gestärktem Selbstbewusstsein in die nächsten schweren Partien gehen. Glemba zeigte, dass er auch im fortgeschrittenen Alter noch Akzente setzen kann – ein Comeback, das man so schnell nicht vergessen wird.

Bericht Florian Kober

