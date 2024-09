SV Ratten triumphiert knapp bei SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II - erster Saisonsieg 2024/25

Details Sonntag, 22. September 2024 21:49

In einer spannenden Begegnung der 1. Klasse Süd/Ost A sicherte sich der SV Ratten einen knappen 3:2-Sieg gegen die SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II. Das Spiel hielt zahlreiche Höhepunkte bereit und bot den Zuschauern unterhaltsame Fußballmomente. Schon in der ersten Halbzeit zeigten beide Teams ihr Können und sorgten für ein aufregendes Match.

SV Ratten setzt frühe Akzente - 2:1 Führung zur Pause

Bereits in der 20. Minute gelang dem SV Ratten der erste Treffer des Spiels. Srdan Juric, verlässlicher Torschütze des Teams, brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss zum 0:1 in Führung. Der frühe Rückstand setzte die SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II unter Druck, die nun gefordert waren, eine Antwort zu finden.

Nur acht Minuten später konnte der SV Ratten seine Führung weiter ausbauen. Matthias Riegler, der in der 28. Minute traf, zeigte sich per Elfmeter als sicherer Vollstrecker. Sein Treffer zum 0:2 ließ die Gäste noch komfortabler in die Partie gehen. Die SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II stand nun vor der Herausforderung, einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen.

Doch die Heimelf ließ sich nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 30. Minute verkürzte Michael Zingl mit einem perfekt getretenen Freistoß auf 1:2. Dieser Anschlusstreffer gab der SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II neuen Mut und sorgte für eine spannende Schlussphase der ersten Halbzeit, die allerdings ohne weitere Tore endete. Mit einem Halbzeitstand von 1:2 ging es in die Kabinen.

Dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit intensiven Angriffsbemühungen beider Teams. Lange Zeit blieb es jedoch beim knappen Vorsprung für den SV Ratten. Erst in der 67. Minute konnte Marco Sebastian Pillhofer für die Gäste auf 1:3 erhöhen. Sein traumhafter Treffer sorgte für Jubel bei den mitgereisten Fans und stellte die Weichen auf Sieg für den SV Ratten.

Doch die SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II gab sich nicht auf. In der 85. Minute gelang Paul Andreas Simon mit einem weiteren sehenswerten Freistoß das 2:3. Der erneute Anschlusstreffer brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase, und die Heimelf drängte auf den Ausgleich.

Trotz aller Bemühungen der SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II gelang es ihnen jedoch nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Der SV Ratten verteidigte seinen knappen Vorsprung bis zum Abpfiff. Nach 92 Minuten endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg für den SV Ratten.

Die Zuschauer erlebten eine umkämpfte Partie, die von den frühen Toren und der dramatischen Schlussphase geprägt war. Beide Teams zeigten großen Einsatz und boten ein unterhaltsames Spiel. Am Ende hatte der SV Ratten das glücklichere Ende für sich und konnte erstmals drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Schäffern/Pinggau-Friedberg II : SV Ratten - 2:3 (1:2)

85 Paul Andreas Simon 2:3

67 Marco Sebastian Pillhofer 1:3

30 Michael Zingl 1:2

28 Matthias Riegler 0:2

20 Srdan Juric 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.