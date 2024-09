UFC Miesenbach triumphiert knapp bei Anger II - Tagestreffer durch Brandner

Details Montag, 23. September 2024 18:31

Im knappen Duell der 6. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A konnte sich UFC Miesenbach mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Anger II durchsetzen. Das hart umkämpfte Spiel wurde erst in der zweiten Halbzeit entschieden, als Stefan Brandtner den entscheidenden Treffer erzielte. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Schluss spannend, doch letztendlich behielt UFC Miesenbach die Oberhand.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann auf Augenhöhe, wobei beide Mannschaften versuchten, früh Druck aufzubauen. In der 32. Minute hätte UFC Miesenbach die Führung übernehmen können, als sie eine hundertprozentige Chance hatten. Der Goalie von Anger II war bereits geschlagen, doch ein Verteidiger konnte in letzter Sekunde auf der Linie klären. Dies war eine der wenigen klaren Möglichkeiten in einer ansonsten ausgeglichenen ersten Halbzeit.

Auch Anger II hatte seine Momente, doch es gelang ihnen nicht, die Abwehr von Miesenbach ernsthaft zu gefährden. Die Defensivreihen beider Teams standen sicher, und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Entscheidung durch Brandtner in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit erhöhte UFC Miesenbach den Druck und wurde zur dominanteren Mannschaft. Schon kurz nach Wiederanpfiff in der 46. Minute hatte Stefan Brandtner eine riesige Chance, als er alleine auf das Tor zulief, aber nur die Stange traf. Diese Szene war ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.

In der 59. Minute war es dann soweit: Stefan Brandtner erzielte das einzige Tor des Spiels. Nach einem perfekt getimten Pass von Schweiger, brachte Brandtner den Ball im Netz unter. Es war ein Tor, das Miesenbach die verdiente Führung einbrachte und Anger II unter Druck setzte.

Anger II versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch Miesenbach verteidigte geschickt. Eine Kopfballchance von Florian Schneeflock in der 76. Minute nach einer Hereingabe von Stefan Brandtner verfehlte knapp das Ziel und ließ die Führung von Miesenbach unberührt.

In den letzten Minuten des Spiels war es ein hektisches Hin und Her, geprägt von Fehlpässen und verpassten Gelegenheiten auf beiden Seiten. Anger II kam in der 90. Minute noch zu einer vielversprechenden Chance, doch der Torhüter von Miesenbach, Stefan Sorger, hielt seinen Kasten sauber und bewahrte seine Mannschaft vor dem späten Ausgleich.

Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und UFC Miesenbach konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Die Spieler von Anger II waren sichtlich enttäuscht, doch sie zeigten ebenfalls eine engagierte Leistung, die nicht unbelohnt blieb.

Mit diesem Sieg festigte UFC Miesenbach seine Position in der Tabelle, während Anger II weiterhin nach Möglichkeiten sucht, die fünf Punkte auszubauen. Die Fans beider Mannschaften bekamen ein spannendes und intensives Spiel zu sehen, das bis zur letzten Minute für Nervenkitzel sorgte.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Anger II : Miesenbach - 0:1 (0:0)

59 Stefan Brandtner 0:1

