Spektakuläres Spiel: Pöllauer Sportklub II siegt mit 4:2 gegen Oberes Feistritztal II

Details Montag, 23. September 2024 19:17

In der 6. Runde der 1. Klasse Süd/Ost A trafen der FC Oberes Feistritztal II und der Pöllauer Sportklub II aufeinander. Die Gäste aus Pöllau setzten sich letztlich mit 4:2 durch und zeigten dabei eine beeindruckende Leistung. Das Spiel begann turbulent und bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente sowie einige sehenswerte Tore. Während die Gäste vor allem durch Weitschüsse glänzten, kämpften die Gastgeber tapfer bis zum Schluss.

Frühe Führung für Pöllauer Sportklub II

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Pöllau. Bereits in der 10. Minute erzielte Tobias Baumgartner das 0:1 für den Pöllauer Sportklub II. Ein präziser Weitschuss aus etwa 16 Metern fand seinen Weg ins Netz und brachte die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später folgte das nächste Tor für die Pöllauer, jedoch diesmal durch ein Eigentor von Samuel David Oprea, das den Spielstand auf 0:2 erhöhte.

Der FC Oberes Feistritztal II zeigte sich unbeeindruckt und versuchte, ins Spiel zurückzukommen. In der 20. Minute sorgte Paul Felber mit einer Halbchance für das erste Lebenszeichen der Heimmannschaft. Kurz darauf hatten die Gäste erneut eine gute Möglichkeit, doch der Schuss verfehlte das Tor knapp. In der 28. Minute gab es eine weitere Chance für die Gastgeber, die jedoch vom Torwart der Pöllauer entschärft wurde.

In der 30. Minute gelang dem FC Oberes Feistritztal II dann der ersehnte Anschlusstreffer. Stefan Winkler traf nach einem Eckball zum 1:2 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn in der 37. Minute stellte Rene Unterweger mit einem weiteren Weitschuss aus 20 Metern den alten Abstand wieder her. Der Torwart der Heimmannschaft war erneut chancenlos. Die erste Halbzeit endete somit mit einem Spielstand von 1:3.

Kampfgeist des FC Oberes Feistritztal II

Nach einer torreichen ersten Hälfte ging es in die zweite Halbzeit, in der die Gastgeber weiterhin kämpferisch auftraten. In der 56. Minute zeigte Simon Gaulhofer eine bemerkenswerte Doppelrettung und hielt seine Mannschaft im Spiel. Doch die Gäste blieben gefährlich und in der 79. Minute schlug Rene Unterweger erneut zu. Mit einem Traumtor aus 25 Metern in die rechte obere Ecke baute er die Führung des Pöllauer Sportklub II auf 1:4 aus.

Der FC Oberes Feistritztal II gab sich trotz des Rückstands nicht auf und versuchte weiterhin, das Ergebnis zu verbessern. In der 90. Minute gelang Elias Hirt nach einer Flanke in den Strafraum das 2:4. Doch die Zeit reichte nicht mehr aus, um das Blatt noch zu wenden. Der Schlusspfiff besiegelte den Endstand von 2:4 zugunsten des Pöllauer Sportklub II.

Das Spiel endete somit mit einem verdienten Sieg für die Gäste, die vor allem durch ihre Weitschussstärke beeindruckten. Der FC Oberes Feistritztal II zeigte jedoch ebenfalls eine ansprechende Leistung und kämpfte bis zur letzten Minute. Insgesamt bot die Partie den Zuschauern eine spannende und torreiche Begegnung.

1. Klasse Süd/Ost A: Oberes Feistritztal II : Pöllauer Sportklub II - 2:4 (1:3)

90 Elias Hirt 2:4

79 Rene Unterweger 1:4

37 Rene Unterweger 1:3

30 Stefan Winkler 1:2

12 Samuel David Oprea 0:2

10 Tobias Baumgartner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.