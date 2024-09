Torfestival: USV Hofkirchen siegt knapp mit 5:4 gegen SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II

Details Mittwoch, 25. September 2024 00:47

In einem torreichenSpiel der 1. Klasse Süd/Ost A konnte der USV Hofkirchen im Nachtrag der 5. Runde einen knappen 5:4-Sieg gegen die SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II einfahren. Die Begegnung war von Anfang bis Ende hochspannend und reich an Toren. Mit einem Halbzeitstand von 3:1 und einem dramatischen Schlusspunkt in der 93. Minute, bot das Spiel alles, was das Fußballherz begehrt.

Furioser Start von Hofkirchen

Das Spiel zwischen dem USV Hofkirchen und der SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II begann mit einem hohen Tempo. Bereits in der 15. Minute setzte Balint Miklos Edelenyi ein erstes Ausrufezeichen und brachte Hofkirchen mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später legte Peter Horvath nach und erhöhte auf 2:0. Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und zeigten eine starke Offensivleistung.

In der 25. Minute war es dann Elias Flasch, der das dritte Tor für den USV Hofkirchen erzielte und den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Die Gäste aus Schäffern/Pinggau-Friedberg versuchten nun, ins Spiel zurückzufinden, aber es dauerte bis zur 37. Minute, ehe sie durch einen Treffer von Balint Miklos Edelenyi auf 3:1 verkürzen konnten. Dieser Treffer war jedoch auch der Halbzeitstand, sodass die Gastgeber mit einer komfortablen Führung in die Pause gingen.

Aufholjagd der Gäste und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 50. Minute erzielte Ben Mayrhofer das 3:2 und brachte Schäffern/Pinggau-Friedberg wieder ins Spiel. Der Druck der Gäste nahm weiter zu, und in der 59. Minute war es erneut Ben Mayrhofer, der den Ausgleich zum 3:3 erzielte.

Die Gastgeber schienen nun sichtlich unter Druck zu stehen, während die SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II ihre Chance witterte. In der 75. Minute brachte Fabian Dermota die Gäste dann erstmals in Führung, als er das 3:4 markierte. Es sah nun nach einer spektakulären Aufholjagd und einem möglichen Auswärtssieg für Schäffern/Pinggau-Friedberg aus.

Doch der USV Hofkirchen gab sich nicht geschlagen. In der 81. Minute war es Michael Fink, der den Ausgleich zum 4:4 erzielte und somit die Spannung zurück ins Spiel brachte. Das Spiel war nun völlig offen, und beide Mannschaften kämpften verbissen um den Sieg.

Der Schlussakkord und Siegtreffer in der 93. Minute

Das dramatische Finale kam schließlich in der 93. Minute: Balint Miklos Edelenyi, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, erzielte den entscheidenden Treffer zum 5:4 für den USV Hofkirchen. Dieser Last-Minute-Treffer sicherte den Gastgebern den knappen Sieg und sorgte für ausgelassene Jubelszenen auf den Rängen.

Nach einer spannenden Nachspielzeit von einer Minute endete das Spiel mit einem Endstand von 5:4. Dieser hart erkämpfte Sieg brachte dem USV Hofkirchen wichtige Punkte in der Tabelle - man hält nun bei sieben Zählern.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Hofkirchen : Schäffern/Pinggau-Friedberg II - 5:4 (3:1)

93 Balint Miklos Edelenyi 5:4

81 Michael Fink 4:4

75 Fabian Dermota 3:4

59 Ben Mayrhofer 3:3

50 Ben Mayrhofer 3:2

37 Balint Miklos Edelenyi 3:1

25 Elias Flasch 2:1

20 Peter Horvath 2:0

15 Balint Miklos Edelenyi 1:0

Details

