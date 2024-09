Pöllauer Sportklub II besiegt USC Vornholz mit 5:2 - 2. Tabellenplatz für junge Mannschaft

Details Mittwoch, 25. September 2024 22:27

In einer Nachtragpartie der 1. Klasse Süd/Ost A konnte sich der Pöllauer Sportklub II mit einem überzeugenden 5:2 gegen den USC Vornholz durchsetzen. Von Beginn an zeigten die Hausherren ihre Dominanz und ließen dem Gegner kaum eine Chance. Schon zur Halbzeit war das Spiel nahezu entschieden, doch auch in der zweiten Hälfte blieb die Begegnung spannend.

Blitzstart der Hausherren - nach einer halben Stunde steht es 2:0

Der Pöllauer Sportklub II legte einen Blitzstart hin und konnte bereits in der 13. Minute durch einen Strafstoß in Führung gehen. Christoph Derler verwandelte den Elfmeter eiskalt und brachte seine Mannschaft früh mit 1:0 in Führung. Nur 17 Minuten später war es erneut Derler, der für die Hausherren traf. Mit einem sehenswerten Abschluss baute er die Führung auf 2:0 aus und versetzte den USC Vornholz weiter unter Druck.

Die Gäste aus Vornholz hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und waren meist mit Defensivaufgaben beschäftigt. Kurz vor der Halbzeitpause bot sich dem Pöllauer Sportklub II erneut die Chance vom Punkt aus zu treffen. Elias Maritschnik trat an und verwandelte sicher zum 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Vornholz wehrt sich tapfer - verliert am Ende jedoch deutlich

Auch nach der Pause blieb der Pöllauer Sportklub II das spielbestimmende Team. In der 60. Minute konnte Kai Mauerhofer das 4:0 erzielen und damit die Vorentscheidung herbeiführen. Der USC Vornholz zeigte jedoch Moral und kämpfte weiter. In der 70. Minute gelang Marko Mamic der Anschlusstreffer zum 4:1, was die Gäste noch einmal hoffen ließ.

Doch nur zwölf Minuten später stellte Samuel David Oprea den alten Abstand wieder her und traf zum 5:1 für den Pöllauer Sportklub II. Die Gastgeber spielten souverän weiter und ließen nichts mehr anbrennen. In der 84. Minute setzte Lukas Holzer mit dem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt der Partie. Trotz der beiden Gegentore konnte der Pöllauer Sportklub II den Sieg ungefährdet über die Zeit bringen.

Mit diesem überzeugenden Heimerfolg festigt der Pöllauer Sportklub II seine Position in der Liga und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der USC Vornholz hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder aufrappeln und die Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd/Ost A: Pöllauer Sportklub II : Vornholz - 5:2 (3:0)

84 Lukas Holzer 5:2

82 Samuel David Oprea 5:1

70 Marko Mamic 4:1

60 Kai Mauerhofer 4:0

46 Elias Maritschnik 3:0

30 Christoph Derler 2:0

13 Christoph Derler 1:0

