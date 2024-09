Unentschieden zwischen SG St.Johann.i.H. II und SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II

Details Samstag, 28. September 2024 00:24

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Süd/Ost A trennten sich SG St.Johann.i.H. II und SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II mit einem 2:2-Unentschieden. Nachdem die Gäste zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen, drehte die Heimmannschaft das Spiel in der zweiten Hälfte. Doch in der Nachspielzeit gelang es SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II, den Ausgleich zu erzielen und einen Punkt zu sichern.

Spannende erste Halbzeit - die Gäste führen mit 1:0

Das Spiel wurde mit viel Elan und Engagement von beiden Mannschaften begonnen. Schon in der 13. Minute verzeichnete SG St.Johann die erste gefährliche Chance des Spiels, konnte diese jedoch nicht in ein Tor ummünzen. Die Heimelf zeigte sich weiterhin dominant, die Gäste waren trotzdem gefährlich.

Trotz der Überlegenheit von SG St.Johann gelang es SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II, kurz vor der Halbzeitpause das erste Tor des Spiels zu erzielen. In der 45. Minute brachte Lukas Höller die Gäste mit 0:1 in Führung. Dies war der Halbzeitstand, der die Gastgeber unter Druck setzte, in der zweiten Hälfte eine Antwort zu finden.

Umkämpfte zweite Halbzeit - am Ende steht ein Unentschieden

SG St.Johann.i.H. II kam entschlossen aus der Kabine und erzielte nur eine Minute nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Dominik Kernbichler traf in der 46. Minute zum 1:1. Dieser Treffer gab der Heimmannschaft offensichtlich Rückenwind, denn in der 56. Minute ging SG St.Johann.i.H. II durch ein Tor von Thomas Handler mit 2:1 in Führung.

Die Gastgeber hatten danach die Chance, ihre Führung auszubauen, doch eine Top-Chance in der 73. Minute konnte nicht genutzt werden. Das Spiel wurde zunehmend hitziger und die Teams waren engagiert auf dem Platz.

In einer spannenden Schlussphase, in der beide Teams um jeden Ball kämpften, schien SG St.Johann.i.H. II bereits wie der sichere Sieger auszusehen. Doch SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II gab nicht auf und kam in der 90. Minute durch Ben Mayrhofer zum viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2. Die Rettung in letzter Minute sicherte den Gästen einen wertvollen Punkt. Kurz darauf endete das Spiel nach insgesamt 96 Minuten mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Die Partie zwischen SG St.Johann.i.H. II und SG Schäffern/Pinggau-Friedberg II bot den Zuschauern ein Wechselbad der Gefühle und endete schließlich ohne einen Sieger. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten ein spannendes Fußballspiel, das mit einem 2:2-Remis endete.

1. Klasse Süd/Ost A: SG St.Johann.i.H. II : Schäffern/Pinggau-Friedberg II - 2:2 (0:1)

90 Ben Mayrhofer 2:2

56 Thomas Handler 2:1

46 Dominik Kernbichler 1:1

45 Lukas Höller 0:1

