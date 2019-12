Zuseher-Statistik: 89 Fans pro Spiel in der 1. Klasse Ost B

Details Donnerstag, 26. Dezember 2019 13:56

Insgesamt waren es 70 Begegnungen, die in der Hinrunde in der 1. Klasse Ost B über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 6.250 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 89 Beobachtern pro Spiel ergibt. Das Spiel mit den meisten Zusehern war jenes zwischen Pischelsdorf und Hirnsdorf. 300 Fans schauten sich das Spiel an. Den schlechtesten Schnitt weist Waisenegg auf.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Hirnsdorf 1000 7 142 2. Miesenbach 807 7 115 3. Pischelsdorf 714 7 102 4. Nitscha 663 7 95 5. Albersdorf 604 7 86 6. Passail II 596 7 85 7. St. Kathrein 555 7 79 8. Rollsdorf 495 7 71 9. Schöcklland 471 7 67 10. Waisenegg 345 6 58

