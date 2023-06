Die steirischen Meister 2022/23 - USV Albersdorf Prebuch

Details Donnerstag, 22. Juni 2023 20:38

Der USV Albersdorf-Prebuch hat in der Saison 2022/2023 die Meisterschaft in der 1.Klasse Ost B gewonnen und sich dadurch den Aufstieg in die Gebietsliga gesichert. Die Mannschaft hat mit beeindruckender Konstanz und Leistungsbereitschaft überzeugt und verdient den Titel geholt. Die Fans des USV Albersdorf Prebuch dürfen sich auf spannende Spiele in der Gebietsliga freuen und können sicher sein, dass ihre Mannschaft auch dort alles geben wird, um erfolgreich zu sein.

Eine Saison, die für immer in Erinnerung bleiben wird

Albersdorf Prebuch liegt zwischen Weiz und Gleisdorf in der Oststeiermark. Im Schatten der Regionaliga-Vereine entwickelte sich die letzten Jahre ein Verein immer weiter, von dem man in den nächsten Jahren noch durchwegs mehr erwarten kann. Fanaufkommen und die Arbeit des Vereins sind der 1.Klasse längst entwachsen und so freut man sich auf die nächste Saison.

Besonders hervorzuheben ist die starke Defensive, die in der gesamten Saison nur 27 Gegentore zugelassen hat. Aber auch die Offensive hat mit 109 Toren mehr als überzeugt und maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Der SV Albersdorf Prebuch hat in der Saison 2022/23 auch die meisten Tore in der 1.Klasse Ost B erzielt. Die Mannschaft hat damit ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt und ihre Konkurrenten oft überrollt. Verloren hat die Mannschaft zuletzt am 10.September 2022.

Trainer und Mannschaft können stolz auf ihre Leistung sein und haben sich den Aufstieg in die nächsthöhere Liga redlich verdient. Man hat nämlich 39 Jahre auf diesen ersten Meistertitel gewartet. Fast vierzig Jahre hat man somit in der 1.Klasse gespielt. Im Laufe der letzten Jahre bildete sich ein Trainerteam um Erich Klug, Daniel Küronja als Tormanntrainer und Werner Sauseng als Individualtrainer. Zu erwähnen natürlich noch Co-Trainer Thomas Witting. Er hat die Statistik in den Verein eingeführt.

Dieses Trainerteam besteht aus erfahrenen und engagierten Trainern, die die Spieler nicht nur taktisch, sondern auch mental unterstützen. Sie arbeiten eng mit dem Vereinsvorstand zusammen, um die Mannschaft bestmöglich zu fördern und weiterzuentwickeln.

Sie haben die Mannschaft taktisch hervorragend eingestellt und immer wieder motiviert, alles zu geben. Durch ihre Arbeit haben sie das Potenzial der Spieler voll ausgeschöpft und den Aufstieg in die Gebietsliga ermöglicht. Besonders erfreulich ist, dass Trainer Erich Klug und das gesamte Team dem Verein treu bleiben werden. Das verspricht Kontinuität und Stabilität für die kommende Saison in der Gebietsliga. Man stellte sich für die 1.Klasse mehr als professionell auf und erntet nun den Erfolg.

Viele Fans und eine tolle Sportanlage

Neben der erfolgreichen Mannschaft gibt es beim USV Albersdorf-Prebuch noch weitere Gründe zur Begeisterung. Der Verein verfügt über eine wunderschöne Sportanlage, die nicht nur für die Spiele, sondern auch für verschiedene andere Events genutzt wird. So feierte man zuletzt ein riesiges Aufstiegsfest mit Catering, Grußbotschaften durch bekannte Kicker wie Sturm Kapitän Hierländer.

Der gepflegte Rasenplatz bietet beste Bedingungen für die Spieler und das Trainerteam. Man hat am Sportplatz ein Büro, das durchwegs als Maßstab für höhere Ligen gelten kann.

Nicht zuletzt hat der Verein auch sehr viele Fans, die die Mannschaft regelmäßig unterstützen und zu den Spielen kommen. Die Zuschauer sind eine wichtige Stütze für die Mannschaft und tragen dazu bei, dass die Spiele zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Es gibt in der Tat ja auch nicht viele 1.Klasse Vereine, die schon einmal mit 150 Auswärtsfans anreisen.

Nun ist man in der Sommerpause, der USV HeavyStaming Albersdorf/ Prebuch ist in der Gebietsliga und man íst gekommen um zu bleiben!

Bericht Florian Kober

