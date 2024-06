182 Kilometer Fahrtweg für ein 1. Klasse - Spiel: Verband teilt die Südoststeiermark ein!

Details Donnerstag, 20. Juni 2024 15:37

Die neue Einteilung der Ligen im Süden und Osten der Steiermark sorgt momentan bei einigen Vereinen für Erstaunen. Der Verband versucht nun für alle Vereine größere Ligen zu schaffen, das ist ja auch sehr lobenswert. Bemerkenswert ist dabei jedoch die Einteilung der Ligen.

Nimmt man den Weg über die Landstraße sind es immer noch 148 Kilometer bei längerer Fahrzeit (Screenshot Google Maps)

Die neue 1. Klasse Süd / Ost B

Gestern wurde uns die neue Liga 1. Klasse Süd / Ost B bekannt. Hier sind die Teilnehmer für die Saison 2024/25 : Mureck, St. Anna am Aigen II, SG St. Margarethen/ Kirchberg II, Breitenfeld, Hatzendorf, Puch bei Weiz, Nitscha, Pischelsdor II, USV Loipersdorf II, Rollsdorf, Nestelbach Ilztal II, SG Albersdorf - St. Rupprecht II.

Wer sich ein wenig in der Geographie der Steiermark auskennt, wird sich über diese Zusammenstellung wundern. Wir haben in der populärsten Navigationsapp nachgeschaut und kamen zu erstaunlichen Fahrtwegen. So fahren die Teams aus Mureck und Puch satte 91 Kilometer um den Platz des anderen Teams zu erreichen. Macht mit der Rückfahrt 182 Kilometer. Es wird einige Duelle geben, die es für die Vereine in der 1. Klasse bisher noch nicht gab. Die Teams werden zehntausende Kilometer mit den Autos absolvieren.

Schwere Zeiten für viele Vereine und den Verband - Mannschaftsbus für die 1. Klasse?

Es ist uns durchwegs klar, dass der Verband in schwierigen Zeiten agiert, zahlreiche Vereine ziehen gerade Teams zurück, oder hören ganz auf. Knapp 200 Kilometer für eine 1. Klasse, die ja bei den deutschen Nachbarn "Kreisklasse" genannt wird, sind auf jeden Fall ungewöhnlich. Auch Teams wie Nitscha oder St. Anna werden zum Teil weite Wege fahren müssen. Für Nitscha stehen Reisen bis zu 162 Kilometer an. Ein Team teilte uns mit, dass man gerade überlegt einen kleinen Mannschaftsbus zu organisieren.

Wir möchten das alles nicht bewerten, nur informieren. Ungewöhnlich sind solche Fahrtwege in der untersten Spielklasse der Steiermark defintiv. Vergleicht man dabei eine Unterliga Mitte oder Gebietsliga Mitte mit ihren zahlreichen Derbies, ist dies natürlich der Geographie geschuldet, man wird aber feststellen, dass viele Spiele mit dem Fahrrad erreichbar sind.

Bericht Florian Kober

