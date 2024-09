"Fauli" on fire - Kirchberg-St.Margarethen ll siegt deutlich gegen Mitterdorf/R.

Details Sonntag, 29. September 2024 18:27

In einem packenden Match in der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) konnte die SG Kirchberg-St.Margarethen ll mit einem 4:1 gegen USV Mitterdorf an der Raab überzeugen. Schon in der ersten Halbzeit dominierte die Heimmannschaft das Geschehen und legte den Grundstein für den deutlichen Sieg. Trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers und einer Roten Karte blieb Kirchberg-St.Margarethen ll cool und setzte sich letztlich verdient durch.

Starke erste Halbzeit der Gastgeber

Die Partie begann mit einer frühen Dominanz der Heimmannschaft. Schon in der achten Minute gelang Robin Faul nach einem weltklasse Assist von Posch das erste Tor für die SG Kirchberg-St.Margarethen ll. Dieses frühe Tor gab den Gastgebern Sicherheit und sie kontrollierten das Spielgeschehen. Mitterdorf hatte zwar in der 14. Minute ihre erste Großchance, doch die Abwehr der Gastgeber konnte klären.

In der 30. Minute erhöhte Leo Trummer nach einem schweren Fehler eiskalt auf 2:0. Kurz darauf gab es eine gefährliche Situation im Strafraum der Heimmannschaft, die jedoch gut verteidigt wurde.

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters, was in der 45. Minute zur Gelb-Roten Karte für Trainer Sebastian Neumeister (nach Kritik) von der SG Kirchberg-St.Margarethen ll führte. So ging es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Tor für USV Mitterdorf an der Raab. Jonas Traussnig nutzte einen Stellungsfehler und verkürzte in der 46. Minute auf 2:1. Doch die Hoffnung der Gäste währte nicht lange, denn Robin Faul stellte in der 61. Minute mit einem schönen Tor den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1.

In der 76. Minute krönte Robin "Fauli" Faul seine starke Leistung mit einem Hattrick und schoss die SG Kirchberg-St.Margarethen ll endgültig zum 4:1. Die Gastgeber spielten die verbleibenden Minuten souverän herunter und ließen nichts mehr anbrennen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von gutem Zeitspiel der Gastgeber, und der Sieg für die SG Kirchberg-St.Margarethen ll war besiegelt. Trotz der Bemühungen und einiger Chancen konnte USV Mitterdorf an der Raab dem Spiel keine Wende mehr geben. Am Ende siegten die Gastgeber verdient mit 4:1 und festigten damit ihre Position in der Liga.

Statement

Aussendung Kirchberg:

"Erneut eine Topleistung unserer jungen "zwara" gegen den Tabellenführer aus Mitterdorf. Mit einer 2:0 Pausenführung und einem Hattrick von Fauli war es am Ende ein souveräner Sieg der unsere Burschen mit einem Spiel weniger auf Tabellenplatz 3 befördert. Nächste Chance einen Platz in der Tabelle gut zu machen ist der Nachtrag am Dienstag um 19:30 in St.Margarethen gegen USV Hatzendorf"

Foto: Kirchberg FB

1. Klasse Süd/Ost B: SG Kirchberg-St.Margarethen ll : Mitterdorf/R. - 4:1 (2:0)

76 Robin Faul 4:1

61 Robin Faul 3:1

46 Jonas Traussnig 2:1

30 Leo Trummer 2:0

8 Robin Faul 1:0

/JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.