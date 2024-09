In Unterzahl: SG Jagerberg triumphiert gegen SG Albersdorf II mit 3:0

Details Sonntag, 29. September 2024 19:31

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) setzte sich die Mannschaft von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II gegen die Gäste von SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II souverän mit 3:0 durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen alle drei Tore, wobei Tobias Mörth sich als zweifacher Torschütze hervortat. Trotz einer frühen roten Karte für Nico Luttenberger konnten die Gastgeber ihren Vorsprung bis zum Ende halten und ließen den Gästen keine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

Blitzstart für Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II. Bereits in der 6. Minute gelang Tobias Mörth das erste Tor des Spiels. Die frühe Führung gab den Gastgebern Selbstvertrauen und setzte die Gäste von SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II unter Druck.

Doch kaum hatten sich die Gäste von diesem frühen Rückstand erholt, sah sich Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II mit einem unerwarteten Rückschlag konfrontiert. Nico Luttenberger erhielt in der 7. Minute eine rote Karte, was bedeutete, dass die Gastgeber den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten mussten. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit ließ sich Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II nicht beirren und spielte weiterhin mutig nach vorne.

Effektive Chancenverwertung in der ersten Halbzeit

In der 13. Minute erhöhte Tobias Jakob Nagl auf 2:0 für die Gastgeber. Die Abwehr von SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II hatte Mühe, den Angriffen von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II standzuhalten. Der Treffer brachte zusätzliche Sicherheit in das Spiel der Heim-Mannschaft und stellte die Weichen weiter auf Sieg.

Nur sieben Minuten später, in der 20. Minute, erhielten die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen. Tobias Mörth trat an und verwandelte souverän zum 3:0. Es war bereits sein zweites Tor in diesem Spiel. Die Gäste von SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II wirkten nun völlig überfordert und fanden kein Mittel gegen die Offensivkraft von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II.

Nach diesem Tor schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und konzentrierten sich darauf, die komfortable Führung zu verwalten. Bis zur Halbzeit blieb es beim Stand von 3:0, und SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II konnte keine nennenswerten Akzente setzen.

Dominante Verteidigung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit verlief weitgehend unspektakulär. Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II legte den Fokus auf eine stabile Defensivarbeit und ließ den Gästen kaum Raum für offensive Aktionen. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II das Abwehrbollwerk der Gastgeber nicht durchbrechen.

Die Gastgeber von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II verteidigten ihren Vorsprung geschickt und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren. Jeder Versuch der Gäste, den Ball zu erobern und einen Angriff zu starten, wurde frühzeitig unterbunden. So verstrich die Zeit, ohne dass SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II zu gefährlichen Torabschlüssen kam.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem souveränen 3:0-Sieg für Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II. Mit diesem Erfolg sicherten sich die Gastgeber wichtige Punkte in der Liga und zeigten eine beeindruckende Leistung, trotz der frühen roten Karte.

1. Klasse Süd/Ost B: Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II : Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II - 3:0 (3:0)

23 Tobias Mörth 3:0

13 Tobias Jakob Nagl 2:0

6 Tobias Mörth 1:0

