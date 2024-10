USV Nestelbach II feiert gegen Schlusslicht dank zwei Eigentoren souveränen 3:0-Sieg

Der USV Nestelbach II setzte sich am Dienstagabend in der 5. Runde der 1. Klasse Süd/Ost B mit einem deutlichen 3:0 gegen die SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II durch. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 2:0 und konnte in der zweiten Hälfte den Sieg souverän nach Hause bringen.

15-Jähriger bringt Hausherren früh in Führung

Bereits in der zweiten Minute setzte Nestelbach ein erstes Ausrufezeichen. Der erst 15-jährige Johannes Wagner nahm sich ein Herz und schoss den Ball ins rechte Kreuzeck, was die frühe Führung für die Gastgeber bedeutete. Die Hausherren hatten in den Anfangsminuten mehr Spielanteile und drängten die SG in die Defensive.

In der 18. Minute versuchte Johannes Wagner, erneut für Gefahr zu sorgen, indem er Samuel Gschweitel in die Tiefe schickte. Die Gästeabwehr konnte jedoch klären. Kurz darauf erhöhte Nestelbach auf 2:0. Eine scharfe Flanke von Matthias Pirstinger führte zu einem Eigentor von Ilyas Kiyak, der den Ball unglücklich ins eigene Netz lenkte. Der Druck der Heimmannschaft zeigte Wirkung, und der USV erspielte sich weiterhin Chancen.

Eine besonders vielversprechende Gelegenheit bot sich in der 25. Minute, als Samuel Gschweitel allein auf SG-Keeper Paul Janisch zulief, jedoch knapp vergab. Sieben Minuten später traf Johannes Wagner nur das Aluminium, nachdem Torhüter Janisch den Ball an die Latte gelenkt hatte. Gegen Ende der ersten Halbzeit beruhigte sich das Spiel etwas, und beide Mannschaften gingen mit einem 2:0 in die Kabinen.

Zweites Eigentor setzt Schlusspunkt

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und erspielten sich einige Möglichkeiten. In der 46. Minute hatte Albersdorf eine Ecke, die jedoch von Jan Kober geklärt wurde. Kurz darauf versuchte Tobias Pfeifer sein Glück mit einem guten Schuss, der jedoch knapp daneben ging.

Trotz der verbesserten Leistung der Gäste in der zweiten Halbzeit blieb Nestelbach die spielbestimmende Mannschaft. In der 52. Minute deutete sich an, dass die Gäste besser in die Partie kamen, doch die Nestelbacher Defensive stand sicher. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als den Gästen ein weiteres Eigentor unterlief, Christian Edlinger den Ball in die eigenen Maschen beförderte. Dieses Tor zum 3:0 markierte den Endstand des Spiels.

In den letzten Minuten ließ Nestelbach nichts anbrennen und spielte die Partie souverän zu Ende. Schiedsrichter Liebisch beendete das Spiel nach 94 Minuten, und der USV Nestelbach II konnte einen verdienten Heimsieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jaky97 (1161 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jaky97 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.