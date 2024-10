6:0 - USV St. Anna/A. II lässt SC Breitenfeld keine Chance

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 09:53

Im Duell der 8. Runde der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) setzte sich der USV St. Anna/A. II mit einem eindrucksvollen 6:0-Sieg gegen den SC Breitenfeld durch. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spielgeschehen und ließ dem Gegner kaum Chancen. Mit einer starken Offensivleistung konnten sie sich bereits in der ersten Halbzeit einen komfortablen Vorsprung erarbeiten, der in der zweiten Hälfte konsequent ausgebaut wurde.

Starke erste Halbzeit der Gastgeber

Der USV St. Anna/A. II startete energisch in die Partie und setzte die Gäste von SC Breitenfeld früh unter Druck. Bereits in der 8. Minute fiel das erste Tor, als Sebastjan Slak die Abwehr der Gäste überwinden konnte und das 1:0 markierte.

Mit diesem frühen Treffer im Rücken, erhöhten die Gastgeber den Druck weiter. In der 21. Minute war es Endrit Dvorani, der die Führung auf 2:0 ausbaute. St. Anna zeigte sich in dieser Phase des Spiels besonders effizient im Abschluss.

Kurz vor der Halbzeitpause in der 44. Minute sorgte Felix Hoger mit einem weiteren Treffer dafür, dass die Hausherren mit einem beruhigenden 3:0 in die Pause gingen. Die Gäste aus Breitenfeld hatten in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, ihr Spiel zu finden, und konnten keine nennenswerten Akzente setzen, um die Gastgeber ernsthaft zu gefährden.

St. Anna setzt die Serie fort

Auch nach der Halbzeit ließen die Spieler von USV St. Anna/A. II nicht nach. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Sebastjan Slak auf 4:0 und brachte damit das Spiel endgültig in sichere Bahnen. Der SC Breitenfeld fand weiterhin kein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gastgeber und musste sich immer wieder deren Angriffswellen erwehren.

In der 67. Minute erzielte Sebastjan Slak seinen dritten Treffer des Abends und besiegelte damit das 5:0. Der Stürmer war an diesem Tag kaum zu stoppen und avancierte mit seiner Leistung zum Mann des Spiels. Die Gastgeber blieben über die gesamte Spielzeit hinweg die dominierende Mannschaft und unterstrichen ihre Ambitionen in der Liga.

Den Schlusspunkt setzte Felix Hoger in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor, das den Endstand von 6:0 perfekt machte.

Mit diesem Kantersieg festigte der USV St. Anna/A. II seine Position in der Tabelle und zeigte eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Der SC Breitenfeld hingegen wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um wieder Punkte zu sammeln und sich in der Liga zu behaupten.

1. Klasse Süd/Ost B: USV St. Anna/A. II : Breitenfeld - 6:0 (3:0)

90 Felix Hoger 6:0

67 Sebastjan Slak 5:0

48 Sebastjan Slak 4:0

44 Felix Hoger 3:0

21 Endrit Dvorani 2:0

8 Sebastjan Slak 1:0

/JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.