TUS Mureck überrollt auch Pischelsdorf II

In der 8. Runde der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) setzte sich der Tabellenführer TUS Mureck eindrucksvoll mit 7:0 gegen Pischelsdorf II durch. Die Mannschaft aus Mureck zeigte von Beginn an ihre Stärke und ließ den Gästen keine Chance auf Punkte. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 3:0, und in der zweiten Spielhälfte bauten sie ihren Vorsprung weiter aus.

"....und wieder drei Punkte zu Hause!"

Blitzstart für TUS Mureck

Die Hausherren starteten stark und setzten die Gäste von Anfang an unter Druck. Bereits in der 8. Minute brachte Lukas Flock TUS Mureck in Führung, als er nach einer starken Offensivaktion einnetzte. Nur zwei Minuten später war es Kristijan Ornik, der die Führung auf 2:0 ausbaute.

Die Pischelsdorfer fanden kaum ins Spiel und mussten zusehen, wie Christopher Urbanitsch in der 14. Minute den dritten Treffer für die Heimmannschaft erzielte.

In der ersten Halbzeit dominierten die Murecker das Geschehen fast nach Belieben. Pischelsdorf konnte keine nennenswerten Torchancen kreieren, während Mureck immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste auftauchte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Hausherren sogar die Möglichkeit, auf 4:0 zu erhöhen, doch der Pfosten rettete für Pischelsdorf.

Weiteres Feuerwerk in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Gäste aus Pischelsdorf kurzzeitig mehr Biss, doch die Hoffnungen auf eine Wende wurden schnell zunichtegemacht. In der 57. Minute erhöhte erneut Christopher Urbanitsch mit einem sehenswerten Freistoß auf 4:0. Mureck ließ nicht nach und demonstrierte weiterhin ihre spielerische Klasse.

Maximilian Gerhard Seemann nutzte in der 85. Minute einen Fehler des gegnerischen Torwarts und erzielte das 5:0. Nur zwei Minuten später war es wieder Christopher Urbanitsch, der aus der Distanz zum 6:0 traf.

Den Schlusspunkt setzte David Rohrbacher in der 90. Minute, als er per Kopfball den Ball zum 7:0-Endstand im Netz unterbrachte. Die Gastgeber hatten somit einen perfekten Auftritt vor heimischer Kulisse und festigten ihren Platz an der Tabellenspitze. Die Gäste aus Pischelsdorf, die wohl mit der "langen Anreise" zu kämpfen hatten, mussten ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten.

TUS Mureck unterstrich mit diesem beeindruckenden Sieg ihre Ambitionen in dieser Saison und zeigte, dass sie in der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) eine Macht sind - es war der zweite 7:0-Sieg in Folge. Der SVP II hingegen muss weiter an ihrer Form arbeiten, um in den kommenden Spielen zu punkten.

Foto: Mureck

1. Klasse Süd/Ost B: Mureck : Pischelsdorf II - 7:0 (3:0)

94 David Rohrbacher 7:0

87 Christopher Urbanitsch 6:0

85 Maximilian Gerhard Seemann 5:0

57 Christopher Urbanitsch 4:0

14 Christopher Urbanitsch 3:0

10 Kristijan Ornik 2:0

8 Lukas Flock 1:0

